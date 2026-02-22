Felipe Moreno deja la duda sobre Colunga tras el derbi

En los despachos de Nueva Condomina han vuelto a abrir otro periodo de reflexión. Como ya ocurriera en el mes de octubre, cuando los malos resultados llevaron a Felipe Moreno a romper con todo, despidiendo a Joseba Etxeberria y a Asier Goiria, el presidente del Real Murcia está de nuevo en una encrucijada. La derrota en el derbi hace que los granas encadenen ya seis semanas sin ganar, y esa mala racha ha puesto en la diana a Adrián Colunga. Aunque en la previa del partido ante el FC Cartagena, el cordobés mostraba todo su apoyo al técnico; a la conclusión del partido sus palabras dejaban entrever otra cosa. Y es que, al ser preguntado por Onda Regional, Felipe Moreno dejaba abierta la puerta a un cambio en el banquillo. «Ahora mismo no te puedo decir nada. Descansaremos esta noche y ya mañana hablaremos. Llevamos dos puntos de 18 posibles, es mal bagaje. Mañana pensaremos», explicaba el máximo responsable del Real Murcia. Por lo tanto, se espera que hoy mismo conozcamos si el cordobés da una oportunidad al asturiano o si decide dar otro volantazo en una temporada que está siendo para olvidar.

«El marcador ha sido justo, al Cartagena los he visto más intensos, nos ha faltado garra. En el primer tiempo lo vi mejor, pudimos matar el partido y al final pasan estas cosas», decía Moreno sobre el partido en Onda Regional.