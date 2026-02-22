Éxito del Nacional de Fútbol Sala Feddi organizado por la FFRM

La ciudad de Murcia acogió el Campeonato de España Feddi 2026 de Fútbol Sala para personas con discapacidad intelectual, organizado por la FFRM y la Federación Española de Deportes para personas con Discapacidad Intelectual (Feddi). Esta 30ª edición reunió a cerca de 400 deportistas, con edades comprendidas desde los 14 años, 36 equipos y cinco categorías (1ª y 2ª Competición, Adaptada 1ª y 2ª y Habilidades Deportivas), y que ha contado con el patrocinio de Davaterm.

Nacional de Fútbol Sala Feddi / FFRM

Este campeonato, que se disputó en los pabellones Príncipe de Asturias, José María Cagigal, Santa María de Gracia, Espinardo y Urban Espinardo, se ha celebrado por tercera ocasión en la Región de Murcia, siendo anteriormente en Cartagena (2021) y San Javier (2023). Ha sido muy reseñable el nivel organizativo de la FFRM y la apuesta firme por esta competición, sobre todo por las circunstancias meteorológicas de alerta naranja del fin de semana que propició un reajuste de planificación deportiva, llegando a ser un éxito rotundo. Durante la celebración de las finales, el pabellón Príncipe de Asturias recibió la visita de Ricardo Mayor, vigente campeón de Europa con la Selección Española de fútbol sala, que realizó el saque de honor. Su presencia fue una gran atracción para los asistentes, ya que tuvieron la oportunidad de fotografiarse con el jugador de ElPozo Murcia Costa Cálida. El campeonato ha contado con el patrocinio de Davaterm y con el respaldo de instituciones y colaboradores que apuestan por el deporte inclusivo, entre ellos el Ayuntamiento de Murcia.

Saque de honor de Ricardo Mayor / FFRM

Otros proyectos de nivel

La RSC de la FFRM se centra en grandes proyectos como la creación de la Liga de Súper Fútbol 8, competición pionera en España que cumple su quinta temporada y que moviliza a más de quinientos deportistas con discapacidad intelectual. Fue en diciembre de 2021 cuando se presentaba esta iniciativa que ha podido continuar gracias a las alianzas entre la Federación de Fútbol y la Fundación Estrella de Levante. La FFRM también organiza y gestiona la Liga de Salud Mental de fútbol sala, que moviliza a doscientos veinte deportistas. El Torneo en Red, con seiscientos participantes, es otro de los proyectos que se han consolidado en los últimos años, y que favorece procesos de integración social y mejora de la calidad de vida en personas en exclusión o riesgo de exclusión social.

Otras iniciativas son la organización de las Olimpiadas entre los centros del IMAS, cuya edición de este año arranca este miércoles día 25, en el CPD El Palmar, y en el que participarán CPD Churra, Residencia de personas con discapacidad López Ambit, CPD Los Olivos de Cieza, CPD Canteras y CPDS La Unión; así como el torneo para personas con discapacidad auditiva y las jornadas ‘No Limits’; el proyecto In-Squads, aprobado por la Unión Europea y el taller de diseño ‘Avanzamos juntos’, con Aidemar.

Con el 'For Fun' ya se ha superado la cifra de tres mil doscientas jugadoras en fútbol y dos mil en fútbol sala. Una clara apuesta por fomentar el fútbol femenino en la Región de Murcia y que supone la integración de la mujer a todos los estamentos del fútbol y del fútbol sala. El último proyecto que está impulsando la FFRM es el programa de 'Fútbol Inclusivo', que nace con el objetivo de extender la práctica del fútbol a todo el alumnado en los centros de educación Infantil, Primaria, Secundaria y Educación Especial sostenidos con fondos públicos de la Región.

Aspajunide, campeón en categoría Habilidades

Los deportistas jumillanos no se cansan de superarse y se alzan con un Campeonato de España nuevamente. El equipo del Aspajunide hizo pleno de victorias (8-0 y 3-2) en fase de grupos ante AD A La Par (Madrid) y Adas Salamanca. En la semifinal se impuso por 4-2 al Adisli (Madrid), y en la final ganó nuevamente al Adas Salamanca por 3-1.

Jugadores de Aspajunide junto a Luciano Herrero vicepresidente de la FFRM; y Ricardo Mayor, jugador de ElPozo Murcia Costa Cálida. / FFRM

La plantilla, dirigida por Lorenzo Martínez, actual seleccionador Nacional de Feddi, está formada por Juan Carlos García, José Luis Olivares, Blas Valero, Juan Manuel Gea, Juan Antonio Artacho, Juan Diego Ayllón, Cristian García y Pedro Olivares. También participaron de Murcia los equipos No hay Límite de Yecla y At. Cieza, que buscaban el ascenso a Primera, además de Aidemar y Aspapros en Segunda y Assido en habilidades Deportivas.

Convenio con la Fundación Never Surrender para ayudar a pacientes oncológicos

La Federación de Fútbol de la Región de Murcia y la Fundación Never Surrender han firmado un acuerdo de colaboración destinado a mejorar la calidad de vida de pacientes oncológicos agudos mediante la prescripción de ejercicio físico y la promoción de hábitos saludables. El convenio ha sido suscrito por José Miguel Monje Carrillo, presidente de la FFRM, y Alberto González-Costea, presidente de la Fundación Never Surrender. Este acuerdo permitirá desarrollar un programa específico e individualizado de ejercicio de fuerza, adaptado a las necesidades de cada paciente, con el objetivo de favorecer su recuperación, bienestar físico y salud emocional.

Firma del convenio entre la FFRM y la Fundación Never Surrender / FFRM

Asimismo, la iniciativa contempla la formación de profesionales, la realización de valoraciones físicas en etapas iniciales y el seguimiento periódico de los participantes.

Campaña solidaria de donación de botas

La FFRM impulsa la nueva campaña solidaria ‘Tus botas marcaron goles, ahora marcarán la diferencia’, en colaboración con la AFCT de Cartagena y los clubes UCAM CF, CF El Progreso y SMX Athletic Club de Murcia. Esta iniciativa tiene como objetivo recoger botas de fútbol en buen estado, a partir de la talla 39, para destinarlas a personas en riesgo de exclusión social, facilitando así el acceso al deporte a quienes más lo necesitan. A través de esta acción, la Federación de Fútbol y las entidades colaboradoras buscan dar una segunda vida al material deportivo, reforzando el compromiso social. El punto de recogida en Murcia es el campo de Santiago El Mayor, y en Cartagena en el Servicio de Atención a Personas Sin Hogar y Transeúntes, en la calle Sor Francisca Armendáriz.