La Deportiva Minera sentencia al Xerez y aprieta la lucha por el ascenso

La Deportiva Minera no necesitó más que un instante para dejar su huella en uno de los enfrentamientos más esperados del curso. Un gol fulminante en el arranque del partido, obra de Pitu, bastó para doblegar a un Xerez CD que llegaba a la diputación cartagenera con ambiciones y se marchó con las manos vacías y la moral tocada. El 1-0 final no es solo un resultado; es una declaración de intenciones de un equipo que empieza a mirar hacia arriba con fundamento.

El guion no pudo ser más favorable para los locales. En su primera llegada con auténtico veneno, la Minera cobró la renta que le daría la victoria. Kike Carrasco desbordó con convicción, midió a la perfección un centro que primero tocó Rubén Mesa y, finalmente, Pitu, llegando desde segunda línea con sincronización milimétrica, anotó de primeras para inaugurar el marcador. El Xerez CD, desde los primeros minutos, ya estaba obligado a remontar.

Lo que vino después fue una exhibición de inteligencia colectiva. Lejos de especular o replegarse, el equipo de Checa ofreció una lección de gestión táctica, fundamental en esta categoría. El conjunto jerezano, uno de los rivales más incómodos de la división, fue neutralizado con eficacia quirúrgica, sin que Álex Lázaro tuviera que emplearse a fondo en toda la tarde. El dato habla por sí solo de la muralla defensiva construida en el Ángel Celdrán.

Porque el estadio cartagenero se ha convertido en algo más que un campo de fútbol. Es, a estas alturas de la temporada, un territorio casi infranqueable, donde los mineros exhiben su versión más solvente y donde los rivales suelen salir con la sensación de haber chocado contra un muro. El Xerez acumuló balones colgados y acciones aisladas, pero nunca logró inquietar con verdadero criterio a una defensa que cerró cada línea sin fisuras.

Kike Carrasco / IVAN URQUIZAR

Los locales, lejos de conformarse, buscaron ampliar la renta con determinación. Omar Perdomo fue el hombre más incisivo, con una falta lateral antes del descanso que exigió al guardameta visitante y un potente disparo en el minuto 74 que volvió a poner en alerta al meta rival. Javi Vera rozó el segundo al contragolpe, y Babacar dispuso de otra opción clara en los instantes finales. El marcador, sin embargo, no se movería. No hizo falta.

Los últimos minutos transcurrieron con la tensión lógica de los resultados ajustados, pero en ningún momento apareció el nerviosismo. La Minera los administró con madurez y oficio, como quien sabe perfectamente lo que está haciendo y hacia dónde quiere llegar.

El pitido final desató la celebración de una victoria que vale mucho más que tres puntos. La Deportiva Minera alcanza los 41 puntos, se instala de lleno en la pelea por el ascenso directo y asesta un golpe a uno de sus competidores más peligrosos. Orden, compromiso, solidez defensiva e identidad reconocible: los argumentos mineros ya son demasiado consistentes como para no tomarlos en serio.

El sueño del ascenso ha dejado de ser una ilusión para convertirse en un proyecto con nombre y apellidos.