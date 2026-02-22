Dani García mete al Lorca Deportiva en el play off

Un gol de Dani García, a los sesenta y seis minutos, vale su peso en oro. Esos tres puntos permiten que su equipo se meta en posición de playoff. El triunfo de los lorquinos, ante la presencia de dos de los dueños de Own a Team, empresa mejicana propietaria del Lorca Deportiva, Jacques Passy y el presidente, Sergio Zyman, fue muy justo. Por ocasiones y juego, el conjunto blanquiazul mereció la victoria y más goles. Para nada, el sufrimiento de los últimos minutos cuando el Atlético Antoniano se volcó sobre la meta de Fran Arbol. El equipo lorquinista se coloca a tres puntos del primer objetivo: salvar la categoría en el primer año en ella.

El Lorca Deportiva volverá a jugar el próximo domingo ante el Extremadura en el estadio Francisco de la Hera de Almendralejo, a las doce.

Volvía el Lorca Deportiva a su feudo para afrontar un partido ante un equipo que suele crecerse en su campo, pero que la estadística dice que como visitante no parece el mismo. En la primera vuelta los lorquinistas lo comprobaron, ya que cosecharon una derrota.

El técnico local, Sebas López, decidió confiar en los mismos de casi siempre. Parece que el joven Fran Arbol se ha asentado en la meta como titular. Escobar estuvo en el lateral derecho, Morros en el izquierdo con Sergi y Fromsa en el centro. Por delante, Dani García junto a Álvaro Martínez. Acevedo en el costado derecho, Alex Peque en el zurdo, Adri Heredia de enganche y Naranjo como hombre más adelantado. Sebas no pudo contar con los lesionados Soler y el llegado en el mercado invernal, Arruabarrena.

El choque se inició con susto, ya que en un despiste defensivo local, el bullense Morros se vio obligado a ver la tarjeta amarilla. El Lorca Deportiva quería tener el balón, imponer su ritmo, pero el rival estaba bien colocado, sin fisuras en defensa, acumulando hombres en la parcela ancha sin renunciar al ataque. El sistema del equipo lebrijano se estaba atragantando al conjunto local. El primero en avisar de una forma seria fue el Antoniano. A los ocho minutos, Iker cabeceó cerca del palo derecho de Fran Arbol. El Lorca Deportiva mostraba serias dificultades para intentar entrar por las bandas. Tanto Acevedo como Alex Peque no terminaban de entrar en juego y su equipo lo notaba. Los visitantes muy solidarios en las acciones defensivas. Daba la impresión de que faltaba más intensidad y, sobre todo, más velocidad en los de casa. No aparecía el factor sorpresa y los porteros no tenían trabajo. Pasada la media hora, el Lorca se acercó más al portal de Matías. Naranjo, estrelló un balón en el palo tras un buen lanzamiento

Terminó el primer tiempo con la sensación de que el Lorca Deportiva había perdido una magnífica oportunidad de marcharse al vestuario por delante en el marcador. Sin hacer un buen fútbol, dominó el juego, dispuso de dos claras ocasiones, pero no tuvo las ideas claras a partir de la línea de tres cuartos. El Atlético Antoniano se defendió bien, no tuvo prisa ni le importó que le dominaran. Objetivo cumplido para ellos de llegar al ecuador del partido con la portería a cero.

La segunda parte empezó con un Lorca más presionante, volcado sobre el rival, llegando a disponer de dos ocasiones que no terminaron en gol por muy poco. A los tres minutos, Morros sacó un buen lanzamiento que salió fuera por muy poco. A los diez, fue Dani García, quien desde el semicírculo se atrevió, pero el cuero rozó el larguero. Al menos en los minutos iniciales, el talante del equipo lorquinista había cambiado, aunque el resultado no se movía. El Antoniano jugaba a favor del crono, ralentizando el juego, no dejando que el partido tuviera ritmo.

A los sesenta minutos, Matías, con una gran intervención, salvó a su equipo. Fue un aviso, ya que poco después, el equipo lorquino por fin rompió la barrera defensiva del cuadro de Lebrija. Willy, recién incorporado al terreno de juego, puso en movimiento una falta rápida tras ver el desmarque de Dani García y este, ante Matías, le batió por bajo. El fútbol estaba haciendo justicia en el marcador. Cuatro minutos después, Naranjo tuvo la posibilidad de ampliar el marcador. Es el máximo goleador del equipo lorquino con seis tantos, pero necesita muchas ocasiones para golear. El Lorca mejoró con respecto al primer tiempo. Por ocasiones, tenía que haber sentenciado el partido, pero lo corto del resultado inquietaba a los aficionados, pese a que el Antoniano no se acercaba con peligro al área local.

Noticias relacionadas

El técnico visitante fue a por todas con tres cambios a la vez. Por su parte, Sebas López, más conservador, no movía demasiado el banquillo, salvo en los últimos cinco minutos, como casi siempre. La salida al campo de Willy dio otro aire a su equipo. En el minuto ochenta pudo marcar el segundo de su equipo. El Antoniano quiso hacer en el tramo final lo que no había hecho en todo el partido, pero la defensa local estuvo a un gran nivel. Se volcó sobre el área lorquinista, no le quedaba otra, pero cualquier cosa que no hubiera sido una victoria local hubiera sido injusto.