Un Cieza en modo campeón arrolla al Palmar con una goleada

Partido en hora extraña para la afición del CD Cieza, 12 de la mañana, pero los acontecimientos que está viviendo Cieza con motivo de la Floración y actos sociales han hecho que la directiva tomase esa determinación y el público, no tan numeroso como en otras ocasiones, pero que no dejó de animar en ningún momento.

Tras el pitido inicial los de Despotovic intentaron marcar el ritmo del encuentro, pero un Palmar bien plantado hacía imposible que el equipo espartero ligara algún pase, pero tras un susto inicial por parte de la delantera de los pupilos de Calata el equipo ciezano mostró sus mejores minutos del encuentro, buscando la meta defendida por Simón Ballester, uno de los destacados del encuentro, hasta que en el minuto 32 Ayoub aprovechará un rechace tras gran parada de Ballester para anotar el 1-0 no sin polémica, ya que los jugadores de el Palmar pidieron fuera de juego que no se pitó. En los minutos finales otra jugada dudosa por parte de la delantera espartera, sirvió para que un enrachado Esteban anotase otro tanto en su casillero particular, marchándose el equipo espartero al descanso con una ventaja de dos tantos.

Las imágenes del Cieza - El Palmar de Tercera División / José Bermúdez

Tras la reanudación, se volvió a ver a un Cieza enchufadísimo, con ganas de cerrar pronto el encuentro, y tanto fue así, que en el primer minuto de la reanudación Ángel anotaba el que a la postre sería el definitivo tres a cero y que sirvió para que Despotovic afrontara el encuentro con cierta tranquilidad, insistiendo a sus jugadores que se exprimiesen en el campo.

Tras este resultado, el CD Cieza se acerca cada vez más al objetivo final de la temporada, que es el ascenso de categoría, ya que los próximos cuatro partidos del equipo espartero se prevén duros, ante rivales de mucha intensidad y que intentarán ponerle las cosas difíciles al equipo espartero.