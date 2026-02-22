El Águilas FC vence y es aún más líder

A pesar de lo que puede parecer por el resultado, no fue fácil para el Águilas FC lograr la victoria ante el At. Malagueño, que incluso creó alguna duda cuando al descanso se llegaba con empate a un gol. Si en la primera parte con un juego de toque de balón de los visitantes y más incisivo de los costeros, teniendo claras ocasiones de gol. En el segundo acto cambió la lectura, con ocasiones de gol en el comienzo, pero tras marcar un golazo Johan Terranova, los de Adrián Hernández pasaron a controlar el partido sin dejar a los visitantes que dispusieran de balón. En el once inicial, Adrián Hernández introducía bastantes cambios con respecto a otros partidos, provocados por las sanciones y posiblemente también por el partido aplazado ante el Recreativo de Huelva que se disputa el miércoles. Conforme avanzaba el partido, también dispusieron de minutos jugadores más habituales, logrando una victoria que sitúa a los costeros aún más líderes, marcando una ventaja de 4 puntos con respecto al segundo clasificado, además del partido que tiene que jugar ante el Recreativo de Huelva.

En el primer lanzamiento a puerta de los costeros, fue Fer Martínez quien, tras golpear el balón en un defensor, logró adelantar al líder. Los de Adrián Hernández eran mejores que el filial malaguista, que, aunque dispusiera del control de balón, apenas tenía presencia en el área local. Mientras que los locales, cada jugada ofensiva se traducía en ocasión de gol. Al cuarto de hora, Javi Pedrosa de cabeza enviaba el balón al poste; al mismo poste, el derecho de la portería visitante, volvía a estrellar el balón Uri con otro remate de cabeza; y servicio entre líneas a Javi Castedo, este solo ante el portero, enviaba el esférico ajustado al poste.

Sin embargo, en el primer lanzamiento entre los tres palos de los visitantes, Rubén Sánchez remataba de cabeza para lograr el empate. Los costeros continuaron con la ofensiva; Castedo de nuevo desde la frontal lanzaba por encima del larguero. Un juego ofensivo que no dio resultado, llegando al descanso con el empate a un gol.

La segunda entrega arrancó con un duro lanzamiento de Boris Kouassi que despejó con apuros el portero Andrés Céspedes. Quien se convirtió en el héroe de su equipo, despejando un centro envenenado de Boris y deteniendo otro lanzamiento de Javi Castedo, quien estaba en inmejorable posición dentro del área. Cuando no pudo hacer nada Céspedes, fue en un lanzamiento de Johan Terranova, quien desde lejos envió el balón a la escuadra, volviendo a adelantar a los locales al cuarto de hora del segundo acto. Tras dar el golpe de autoridad, controlando el balón y llegando al área visitante, le sirvió a los costeros para poner el ritmo que ellos querían al partido. Fue sobre la media hora cuando un centro de Javi Pedrosa lo remataba de cabeza Boris Kouassi para ampliar la ventaja. Solo necesitaron los costeros tener el balón y marcar los tiempos para sumar una victoria que sirve para lograr la permanencia matemática y pasar al siguiente capítulo, la clasificación para luchar por el ascenso.