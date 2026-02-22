Agónica victoria del Yeclano tras un mes de derrotas

El Yeclano Deportivo volvió a la senda del triunfo tras imponerse de forma angustiosa a La Unión-Malacitano. Los de Iván Ruiz defendieron el solitario gol de Borona jugando con un jugador menos toda la segunda mitad tras la irresponsable expulsión de Melli en el túnel de vestuarios, que pudo poner en jaque el devenir del proyecto azulgrana.

Como bien se narraba en aquel maravilloso plano detalle con el que Woody Allen inició su brillante película Match Point, “en un partido hay momentos en que la pelota golpea el borde de la red y durante una fracción de segundo puede seguir hacia adelante o caer hacia atrás. Con un poco de suerte, sigue adelante y ganas, o no lo hace y pierdes”. Pues bien, este partido pudo representar, icónicamente, esa escena para el Yeclano, porque libró una bola de set de las arenas movedizas de los puestos de descenso. Si hubiera sido tenis, Jorge Domínguez ejecutó un saque bien fuerte que restó La Unión en posición ya algo escorada, y Borona subiría a la red llegando desde atrás para consumar el punto más estético de un partido más bien de frontón.

Porque, aunque voluntarioso, ofensivamente solo se dieron varias carreras talentosas por la banda derecha azulgrana, frente a un La Unión cuyos máximos méritos fueron dos tiros desde la frontal de Chus Ruiz. Iván Ruiz esperaba manejar el plan de partido, encaminando talento y profundidad para la segunda mitad. Pero Pedro Melli, cuando el partido ya hacía veinte segundos que estaba en el descanso, realizó casi en boca de vestuarios delante del colegiado una acción que le supuso la segunda amarilla.

Noticias relacionadas

Con el pánico a fallar tras cuatro derrotas consecutivas y con la preparación colectiva dinamitada por la inferioridad numérica, el entrenador azulgrana rearmó al equipo volviendo a la defensa de cinco para dedicarse a restar los planos servicios que ofrecía La Unión. Entre la resiliencia azulgrana y la planicie de los del club extirpado a noble localidad de La Unión, se fueron pasando los minutos sin ocasiones con el temor generalizado de La Constitución a un error no forzado o a alguna decisión controvertida del protestado colegiado, que, siendo de Córdoba, más que pitar, se sumó al pitorreo federativo de un equipo que vive en Málaga y compite en la A-92. Finalmente, no hubo temido deuce, consiguiendo el Yeclano un triunfo de los que otorgan carácter y autoestima.