Polideportivo
El Vital Fortuna Fest arranca hoy y se prolongará hasta mayo
La iniciativa combinará competiciones federadas con otras abiertas al público
La Comunidad Autónoma y el ayuntamiento de Fortuna han puesto en marcha el Vital Fortuna Fest, que dará comienzo este sábado y se prolongará durante cuatro fines de semana, hasta el domingo 31 de mayo. La novedosa iniciativa, que tiene como objeto potenciar el turismo de salud, rural y deportivo, fue presentada en Murcia por la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, y la alcaldesa de Fortuna, Catalina Herrero. El festival cuenta con una programación de medio centenar de actividades. Se trata del primer festival multideporte continuado de la Región. Combina competiciones oficiales federadas con actividades abiertas al público general, entre las que destacan el Campeonato Nacional Juvenil de Ciclismo, el Nacional de Karting, la fase final autonómica de Baloncesto, competición regional de Gravel, escalada en entorno natural, boxeo, judo, gimnasia rítmica, que será la que abra hoy, baloncesto en silla de ruedas, ajedrez, senderismo y orientación, entre otras.
- El Aeropuerto de la Región de Murcia se queda fuera del reparto histórico de 13.000 millones de Aena
- Rapapolvo al IES Ibáñez Martín en la radio por celebrar sus cien años de historia sin cambiarse el nombre franquista
- Se arroja de un tercer piso y se mata tras agredir a una mujer en una playa de Cartagena
- La pala entra de urgencia al paseo marítimo de El Portús en Cartagena
- Hora, precio de las entradas y dónde ver en televisión el derbi Real Murcia-FC Cartagena
- El mejor bar de Murcia para comer pulpo con tapas a solo 3.50 euros: 'El más tierno que he probado en mi vida
- Los vecinos de Cabo de Palos piden que se tengan en cuenta 'criterios científicos' para los deslindes en el litoral de Cartagena
- Miraquéplan' este fin de semana en la Región de Murcia: rutas guiadas en la Floración, la Ruta de la Cuchara y los últimos desfiles de Carnaval