El Vital Fortuna Fest arranca hoy y se prolongará hasta mayo

La Comunidad Autónoma y el ayuntamiento de Fortuna han puesto en marcha el Vital Fortuna Fest, que dará comienzo este sábado y se prolongará durante cuatro fines de semana, hasta el domingo 31 de mayo. La novedosa iniciativa, que tiene como objeto potenciar el turismo de salud, rural y deportivo, fue presentada en Murcia por la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, y la alcaldesa de Fortuna, Catalina Herrero. El festival cuenta con una programación de medio centenar de actividades. Se trata del primer festival multideporte continuado de la Región. Combina competiciones oficiales federadas con actividades abiertas al público general, entre las que destacan el Campeonato Nacional Juvenil de Ciclismo, el Nacional de Karting, la fase final autonómica de Baloncesto, competición regional de Gravel, escalada en entorno natural, boxeo, judo, gimnasia rítmica, que será la que abra hoy, baloncesto en silla de ruedas, ajedrez, senderismo y orientación, entre otras.