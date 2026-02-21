Kevin Punter también fue verdugo del UCAM Murcia en 2018

Kevin Punter está siendo uno de los nombres propios de la Copa del Rey de Valencia. El exterior del Barça llegaba a la gran cita del Roig Arena entre algodones, mermado por una lesión muscular para la que previsiblemente llegaba muy justo para poder saltar a la cancha. Sin embargo, su irrupción en el partido de cuartos ante el UCAM Murcia CB fue vital para impedir que el conjunto universitario lograse la proeza en un pabellón que contaba hasta con tres mil aficionados murcianos en sus gradas.

Los 20 puntos de Kevin Punter fueron vitales para que los azulgranas accedieran a 'semis' y mantuvieran intactas sus opciones de pelear por el primer gran título del curso. Veinte puntos que, a su vez, aniliquiraron a un UCAM Murcia que hasta el tramo decisivo tuvo sus opciones de dar la sorpresa en Valencia.

También ocurrió hace ocho años

Pero no es la primera vez que Kevin Punter rompe los sueños del club murciano. Y es que en 2018, durante la semifinal de la Final Four de Atenas, el jugador norteamericano apartó de su primera gran cita europea al UCAM Murcia. Un UCAM que acabó consiguiendo la medalla de bronce en Atenas, mientras que Punter logró levantar el título en casa con el AEK. El alero azulgrana, de 32 años de edad, firmó 16 puntos ese día ante los universitarios, los mismos que acabó logrando en la final ante el AS Mónaco.