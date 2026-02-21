Baloncesto
Kevin Punter también fue verdugo del UCAM Murcia en 2018
El alero del Barça ya venció a los universitarios con el AEK Atenas en la Final Four de la Basketball Champions League
Kevin Punter está siendo uno de los nombres propios de la Copa del Rey de Valencia. El exterior del Barça llegaba a la gran cita del Roig Arena entre algodones, mermado por una lesión muscular para la que previsiblemente llegaba muy justo para poder saltar a la cancha. Sin embargo, su irrupción en el partido de cuartos ante el UCAM Murcia CB fue vital para impedir que el conjunto universitario lograse la proeza en un pabellón que contaba hasta con tres mil aficionados murcianos en sus gradas.
Los 20 puntos de Kevin Punter fueron vitales para que los azulgranas accedieran a 'semis' y mantuvieran intactas sus opciones de pelear por el primer gran título del curso. Veinte puntos que, a su vez, aniliquiraron a un UCAM Murcia que hasta el tramo decisivo tuvo sus opciones de dar la sorpresa en Valencia.
También ocurrió hace ocho años
Pero no es la primera vez que Kevin Punter rompe los sueños del club murciano. Y es que en 2018, durante la semifinal de la Final Four de Atenas, el jugador norteamericano apartó de su primera gran cita europea al UCAM Murcia. Un UCAM que acabó consiguiendo la medalla de bronce en Atenas, mientras que Punter logró levantar el título en casa con el AEK. El alero azulgrana, de 32 años de edad, firmó 16 puntos ese día ante los universitarios, los mismos que acabó logrando en la final ante el AS Mónaco.
- El Aeropuerto de la Región de Murcia se queda fuera del reparto histórico de 13.000 millones de Aena
- Rapapolvo al IES Ibáñez Martín en la radio por celebrar sus cien años de historia sin cambiarse el nombre franquista
- Se arroja de un tercer piso y se mata tras agredir a una mujer en una playa de Cartagena
- La pala entra de urgencia al paseo marítimo de El Portús en Cartagena
- Hora, precio de las entradas y dónde ver en televisión el derbi Real Murcia-FC Cartagena
- El mejor bar de Murcia para comer pulpo con tapas a solo 3.50 euros: 'El más tierno que he probado en mi vida
- Los vecinos de Cabo de Palos piden que se tengan en cuenta 'criterios científicos' para los deslindes en el litoral de Cartagena
- Miraquéplan' este fin de semana en la Región de Murcia: rutas guiadas en la Floración, la Ruta de la Cuchara y los últimos desfiles de Carnaval