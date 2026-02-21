FC Cartagena: Íñigo Vélez ve al alcance de la mano jugar el play off de ascenso

Todo ha sido muy accidentado. Así lleva siendo en el FC Cartagena desde la salida de Paco Belmonte y Duino Inversiones y la entrada de Alejandro Arribas a la presidencia. El fichaje del entrenador que debía sustituir a Javi Rey ha seguido los cauces habituales en el nuevo equipo de trabajo y ha dado varios bandazos hasta que se ha solucionado con la llegada de Íñigo Vélez. Al menos, la rocambolesca situación ha terminado con un entrenador con experiencia en el cargo y conocimiento de la situación, que ya es mucho más que lo que ofrecía el desconocido Federico Arias. Presentado en sociedad, Vélez ha mostrado «ilusión», «alegría» y ganas por encabezar el proyecto.

Manifestó el vitoriano en primera instancia y en todo momento su clara prioridad por firmar con el Cartagena. «Es ilusionante que cuenten conmigo. Como entrenador, deseas coger este tipo de proyectos sabiendo que puede haber más dificultad que en otros. Nunca dudé en venir», comentó. «Es un proyecto muy bonito. Es una plantilla increíble, una afición increíble y un estadio precioso. Sé que tenemos la presión de estar arriba, pero hay capacidad para ello», añadió.

En contraposición con Federico Arias, quien protagonizó un fichaje fallido por el Cartagena, Vélez conoce el lugar al que llega. «Son muchos partidos en esta categoría. Y cuando no estás entrenando, estás pendiente de todo. Por supuesto que conozco el FC Cartagena, la categoría y el grupo. Esto no gana partidos, pero es una ventaja para trabajar mejor y más al entrar con el tren en marcha», afirmó.

Iñigo Vélez, en su presentación, acompañado de Alejandro Arribas / Iván Urquízar

A diferencia de lo que podía parecer con los bandazos del club en la operación, Vélez aseguró que su negociación fue sencilla. «Estaba deseando venir. En el momento que me dieron luz verde para poder venir, arranqué y me vine. Vengo con toda la ilusión del mundo, con toda la alegría, sabiendo que se llega a una situación extraña, pero no es excusa», expresó.

El preparador se mostró seguro sobre el proyecto del que se hace y sobre el vestuario que hereda. «El grupo necesita normalidad. No es fácil por el ruido, el cambio en la presidencia… pero el equipo está muy unido», dijo. «Hay capacidades y habilidades para seguir mejorando. Empezó muy bien, luego hubo un bache, pero son jugadores muy buenos para la categoría y hay que intentar sacarles el máximo», adelantó.

Plantilla para estar arriba

Con respecto a la capacidad del equipo y su objetivo esta temporada, el exfutbolista no tuvo ninguna duda. «Bajo mi punto de vista, es una plantilla que ha pasado mil circunstancias, pero que es una plantilla buena para luchar por el play off», comentó.

«Hay una igualdad tremenda ahora mismo, encima con el partido retrasado puedes irte para arriba”, recordó. “A mí me gusta ir día a día. Esta semana es diferente por los tres partidos, pero mi idea no es otra más que la de intentar sacar el máximo que creo que tienen estos jugadores», argumentó.

Íñigo Vélez, en su primer entrenamiento al frente del FC Cartagena / Prensa FC Cartagena

Valoró el de Vitoria a su grupo de manera general. «La plantilla está equilibrada, tiene muchos jugadores, no es una plantilla que haya gente de relleno, sino todo lo contrario. Tiene gente que puede aportar, que puede quitarle el puesto uno a otro... En ese aspecto estoy muy contento con la plantilla que tengo», mencionó.

El entrenador aseguró que, para él, el derbi del domingo contra el Real Murcia «es un aliciente» para él y su plantilla. «Como entrenador y como jugador quieres estos partidos. Preferiría jugarlo dentro del campo, pero no puedo», bromeó. «Si quieres crecer, tienes que jugar este tipo de partidos y es una suerte. Tenemos que disfrutarlo», reiteró.

Íñigo Vélez en su etapa en el Real Murcia, en un partido ante el Athletic de Bilbao / J.F.MORENO

Además, explicó que su plan inicial se basa en «dar normalidad y orden al equipo». «Necesitaré mi tiempo para dejar mi sello de entrenador, pero lo primordial es dar orden, estructura, que el jugador se sienta cómodo y que entienda lo que quiero», concluyó el nuevo entrenador del FC Cartagena, Íñigo Vélez.