El escorpión Punter acaba con la resistencia de los tejones del UCAM Murcia

El baloncesto moderno ha traído muchas cosas buenas, pero también algunas malas. Los medios de comunicación ya no podemos asistir a los entrenamientos. Son todos a puerta cerrada. Por ello, los entrenadores ocultan la realidad de sus plantillas. El pasado miércoles, Xavi Pascual, técnico del Barça, dijo que veía difícil que ninguno de sus tres lesionados, Punter, Satoransky y Vesely, jugaran ante el UCAM Murcia. Los tres, al final, se recuperaron ‘milagrosamente’. Sobre todo el primero de ellos, un escorpión que aniquiló a los tejones de la miel, como así comparó a su equipo Sito Alonso en una rueda de prensa hace unas semanas. Punter jugó 20 minutos, que no está mal para un ‘lesionado’, y anotó 20 puntos, con canastas decisivas en los últimos compases, cuando los murcianos soñaban con la proeza, la tercera de la temporada contra los azulgranas. No se repitió la historia de hace quince días en el Palacio, con aquella remontada épica en liga, y los universitarios, pese a contar con un excelso Ennis, se despidieron del sueño. No estarán en semifinales hoy porque se encontraron a un gran Barça y, sobre todo, a un gran Punter, el antídoto de los tejones. En cualquier caso, la fiesta murciana en Valencia fue total y duró casi 24 horas. Y así transcurrió.

El escorpión Punter acaba con la resistencia de los tejones

Una noche larga y entretenida.

El club organizó en la madrugada del jueves al viernes una fiesta en una discoteca de Valencia. Era, en principio, un encuentro para los seguidores murcianos que ya se encontraban en Valencia. Pero terminó convirtiéndose en una reunión de aficionados de todos los colores. Se vieron camisetas de todos los participantes en la competición e incluso de equipos que no están. Fue el fiel reflejo de lo que es la Copa. Un éxito con DJ Jorge Second a los mandos de la música en una velada donde sonaron con fuerza grupos de la Región como Viva Suecia, que el próximo sábado actúa en el Roig Arena con ‘sold out’, Arde Bogotá y, por supuesto, Second, la célebra banda a la que perteneció el DJ.

Bronce en el Partido de las Aficiones.

Entre las muchas actividades que se están desarrollando en Valencia, hubo una donde un equipo de aficionados convocado por CaixaBank compitió en L’Alquería del Basket. Sandra Raya, Rafa López, Javi Argilés, Óscar Hernández, José Fulgencio Bermúdez, Mario Miñarro y Fran Martínez, muchos de ellos componentes de un equipo que disputa la liga de veteranos de la Federación Murciana, acabaron en el tercer puesto tras caer en semifinales contra el Baskonia.

Preámbulo colorido.

Optimismo e ilusión derrocharon los seguidores que estuvieron en la fiesta organizada por Estrella de Levante en un polideportivo cercano al pabellón. En un viernes de mediodía soleado, decenas de murcianos se reunieron confiando en una victoria ante el Barça. El menú fue sencillo: cerveza y paella valenciana. Y de colofón, todos juntos entonando al Canto a Murcia en un momento que emocionó a más de uno.

Recibimiento sin pólvora.

Como ocurrió en Granada y Málaga, en las dos últimas participaciones del equipo en la Copa, hubo recibimiento por todo lo alto al equipo. Llegó al pabellón con apenas una hora y media de margen. Allí se agolparon unos quinientos seguidores. Algunos de ellos, que habían comprado pirotecnia, tuvieron que dejarla en las bolsas ante la advertencia de la policía de ser sancionados si lo hacían. Uno, que sacó una bengala, corre el riesgo de recibir una fuerte multa. Al margen, los aficionados arroparon a sus jugadores con cánticos y pancartas, y Sito Alonso no dudó en agradecerles el esfuerzo.

Sube la temperatura en las gradas.

Ya en el partido, un triple sobre la bocina a tablero de Kelan Martin cerró el segundo cuarto. Durante el descanso el comentario generalizado era «sí se puede». Y en el arranque del último cuarto, cuando los murcianistas se pusieron cuatro arriba, creció el optimismo. La grada, con seguidores con bufanda roja en prácticamente todos los sectores, rugió entonces como nunca antes en el partido. Por momentos parecía la misma atmósfera que se vive en el Palacio, pero en un pabellón para 15.000 espectadores. Pero de ese 60-64 se pasó al 84-75 a 2:13 del final. Un jarro de agua fría que heló los ánimos.

Noticias relacionadas

De antipático a simpático.

Tuvo el UCAM Murcia que cargar durante varios años con una imagen de equipo antipático, especialmente por las polémicas en las que se vio envuelto en torno a la figura de Sadiel Rojas, además del comportamiento de un grupo minúsculo de seguidores en canchas ajenas que luego jalearon en redes sociales. Pero desde el subcampeonato, por su juego atractivo y por ser un equipo que ha hecho tambalear el status quo de la liga, se ha convertido en simpático. A ello también ha contribuido la sonrisa eterna de Ennis, aclamado allá por donde va. Se pudo comprobar en el partido, que seguidores de otros clubes apoyaron a los universitarios. No solo el clásico «arbitro culé» lo entonaron los murcianos ante algunas decisiones arbitrales cuestionables. La imagen en el exterior ha cambiado.