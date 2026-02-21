ElPozo Murcia gesta una remontada ante Noia

ElPozo Murcia no falla en su visita a Noia y se hace con el triunfo (3-4). Los murcianos no llegaban en su mejor momento, después de una semana complicada, pero sabían que no podían seguir lamentándose, tenían que actuar. No esperaban que Noia estuviese tan activa y les castigase tanto. Al final, Bebe fue quien sacó a los suyos de apuros, anotando un doblete que gestaba la remontada. El cuadro murciano volvió a sacar los 3 puntos, de milagro, pero volvía a ponerse en cabeza, a la espera de lo que hiciera el Barça en su partido.

ElPozo llegaba a Noia después de un largo viaje en autobús y la dura eliminación de la Copa del Rey. Lo hacía con bajas importantes; Josan González no contó con Álex García, quien tampoco estuvo en los partidos anteriores, con Gadeia y con Ligeiro, que cayeron lesionados en el duelo frente al Barcelona.

Los murcianos empezaron el partido con buenas sensaciones, dejando atrás lo ocurrido en la Copa del Rey. De hecho, lograron ser los primeros en abrir la lata y ponerse por delante en el marcador. Ricardo Mayor, desde la esquina, buscó un centro al corazón del área, pero no encontró rematador. Lo que sí encontró fue el cuerpo de Churrasco, al cual le rebotó el balón y se acabó anotando en propia puerta.

Como ya se comentó en el encuentro ante el Barcelona, los errores se pagan caros. El cuadro gallego logró poner las tablas en el luminoso, por mediación de Ismael López. El jugador de Noia consiguió cazar un balón muerto en boca de gol, que nadie de ElPozo Murcia fue capaz de despejar. Nuevamente a los murcianos les tocaba remar para buscar su segundo tanto.

Después de varias ocasiones fallidas, ElPozo Murcia no se encontró con el gol. Quien sí lo hizo fue Noia. El conjunto local estuvo más fino para lograr su segundo tanto. Biel fue el encargado de poner por delante a los suyos, logrando meter el pie y cambiar la dirección al disparo de un compañero. Previo al descanso, se les ponían las cosas complicadas para los de Josan González.

Ya entrados en la segunda mitad, la cosa no iba a ir a mejor para ElPozo Murcia. Estaba siendo incapaz de poder generar una acción peligrosa. Nuevamente parecía que estaban espesos de cara a portería. Un error que se ha visto a lo largo de toda esta campaña.

Para colmo, los murcianos se echaron más piedras al camino, cometiendo un penalti sobre Noia. Biel fue el encargado de transformar la pena máxima, y con un golpeo fuerte, directo a la escuadra del arco de Edu Sousa, logró poner a los suyos un pasito más lejos de ElPozo Murcia.

Lo que no se esperaba Noia era la fuerte reacción de ElPozo Murcia. El joven canterano, Meseguer, quien había debutado con el cuadro murciano, mandó un balón al corazón del área, donde apareció Rafa Santos. El pivot brasileño hizo lo que mejor sabía, mandar el cuero directo al fondo de las mallas.

Bebe se puso la capa de superhéroe para sacar a los suyos de una situación complicada. El jugador murciano apareció cuando más se le necesitaba para anotar un doblete que ponía a los suyos por delante. Ambos goles llegaron de una asistencia de Marcel. En el primero le puso un balón al costado, para que Bebe definiera con pierna derecha. En la acción del segundo tanto, el brasileño aprovechó un regalo de la defensa para dejar a Bebe solo ante la portería.

Noticias relacionadas

El encuentro llegó a su final, y ElPozo Murcia consiguió remontar un partido que se le puso muy cuesta arriba. Un triunfo sufrido, ya que los de Josan González tuvieron que remontar un 3-1 en contra, cortando así esa racha negativa de dos derrotas consecutivas.