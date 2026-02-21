ElPozo Murcia busca cortar su racha negativa ante un Noia peligroso

No está siendo la mejor semana para ElPozo Murcia, un equipo que antes del parón apuntaba a ser uno de los claros favoritos a pelear por todo. Lo que no se esperaba el conjunto murciano era regresar con una derrota en liga, perder el liderato y, para culminar la debacle, una durísima eliminación en Copa del Rey ante el Barça. A los de Josan González no les queda otra que levantarse y seguir remando para pelear lo que les queda. Hoy tiene la obligación de ganar ante Noia (13:00, Teledeporte).

Las imágenes de la derrota de ElPozo Murcia frente al Barcelona en Copa del Rey / Israel Sánchez

Tras la eliminación en la Copa del Rey, el técnico no habló ayer previo al encuentro liguero. Quien sí lo hizo fue el capitán de ElPozo, Marcel Marqués, quien dijo que hay que estar en todas, para las cosas positivas y para las negativas. «Esto es fútbol y hay que estar en las buenas y en las malas. Llegamos con la euforia de ganar la Copa América y la Eurocopa, y nos pusimos de nuevo a jugar. La derrota fue dura, pero ahora tenemos otro partido, y aunque es duro porque vienes de un bajón de confianza, hay que cortar ya. Hay que cortar la racha de dos partidos perdidos», comentó el brasileño.

No es la primera vez que se habla de que los errores han lastrado mucho a ElPozo Murcia durante esta temporada. Se pudo ver en el duelo ante el Barça de la Copa del Rey, donde erró en la presión alta, descuidando la defensa, y por ahí llegaron los primeros goles. Ante el Manzanares se pudo ver una falta de concentración tras el descanso, permitiendo que el rival igualase el 2-0 en contra del primer tiempo.

Noticias relacionadas

El rival de ElPozo Murcia para este encuentro liguero, Noia Portus, se encuentra en la novena plaza del campeonato, peleando por poder acceder a esa zona de play off. El cuadro gallego llega a este encuentro, después de una victoria en liga frente a Ribera Navarra, y una eliminación en penaltis ante Valdepeñas en la Copa del Rey. Los de David Palmas no pueden dejar escapar más puntos en la liga, ya que están a 4 de distancia de esa zona de promoción.