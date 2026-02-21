Duelo de urgencias del Alhama ElPozo ante el Madrid CFF

Esta mañana, a las doce en el estadio Fernando Torres de Fuenlabrada, se va a disputar el partido correspondiente a la jornada veintiuno de la Liga F, que van a enfrentar al Madrid CFF y al Alhama ElPozo. Aunque todavía queda mucha liga ya han empezado las urgencias para el equipo alhameño. Necesita sumar alguna victoria ya que los números son demoledores en lo negativo lo que ha llevado al conjunto azulón al puesto de vicecolista a un punto de la salvación, pero con el golaveraje en contra con el Dux Logroño. El Madrid CFF no está muy fino últimamente, pero en la primera vuelta goleó a las alhameñas en el (1-4). Viene de empatar ante el Atlético de Madrid (0-0), mientras que el Alhama sucumbió ante el Real Madrid (0-3). El técnico, Randri García, ha comentado que «quedan diez partidos para el final, estamos en descenso, queremos salir de ahí, la dinámica que llevamos no es positiva, pero nos queda seguir trabajando, seguir compitiendo y estamos convencidos de que vamos a salir de ahí».