Las dudas en defensa condicionan el once del Real Murcia para el derbi

El Real Murcia prepara el derbi regional ante el FC Cartagena, que se disputará mañana a las 18:15 horas en Nueva Condomina, marcado por una constante que ha acompañado al equipo desde el inicio de la temporada: la persistente plaga de lesiones. Un problema estructural que ha castigado especialmente a la parcela defensiva y que vuelve a generar incertidumbre en la previa de uno de los encuentros más señalados del calendario.

A lo largo del curso, los problemas físicos han afectado a numerosos futbolistas de la primera plantilla, obligando primero a Joseba Etxeberria -en el arranque de temporada- y posteriormente a Adrián Colunga a rehacer esquemas, ajustar piezas y realizar auténticos encajes de bolillos para confeccionar sus alineaciones. Sin embargo, la situación adquiere especial relevancia en la antesala del derbi, donde las dudas se concentran principalmente en la línea defensiva.

La única baja confirmada es la de David Vicente, cuya ausencia deja aún más debilitada una zaga ya condicionada por las incógnitas físicas de varios de sus integrantes. A esta ausencia se suman las dudas sobre tres centrales que permanecen entre algodones y cuya disponibilidad no fue confirmada por el técnico ovetense en la comparecencia previa al encuentro.

Un tridente pendiente de la enfermería

Se trata de Alberto González, Jon García y Héctor Pérez, tres nombres que pueden marcar de forma decisiva el planteamiento del conjunto grana frente al Cartagena.

Genera expectación la situación de Jon García, último refuerzo del mercado invernal. El central llegó como apuesta inmediata del club, que incluso liberó la ficha de Antxon Jaso para facilitar su incorporación procedente del Albacete. Sin embargo, desde su llegada no ha podido debutar por problemas físicos. Dentro del vestuario existe el deseo de que pueda estrenarse precisamente en el derbi, lo que supondría una inyección de confianza para el equipo en un momento de máxima exigencia competitiva.

Más determinante aún es la situación de Héctor Pérez, cuya importancia para el rendimiento colectivo queda reflejada en los números. El central se ha convertido en uno de los jugadores más influyentes del equipo y en un auténtico talismán para los murcianistas. Con él de titular, el balance del Real Murcia es contundente: siete victorias, tres empates y una sola derrota. En contraste, cuando no ha formado parte del once inicial, o no ha podido jugar los resultados se invierten de manera notable: una victoria, cuatro empates y siete derrotas.

Desde su lesión frente al Hércules, el equipo no solo no ha logrado ganar, sino que tampoco ha conseguido ver portería en los encuentros disputados sin su presencia. Aunque su función natural no es ofensiva, estos datos evidencian su peso estructural en el funcionamiento del conjunto, tanto en la solidez defensiva como en el equilibrio general del equipo.

La dudad de Moyita

Las incógnitas no se limitan únicamente a la retaguardia. En el centro del campo también persiste la duda de Moyita, exjugador del Cartagena, que podría enfrentarse a su antiguo equipo si finalmente se recupera a tiempo. Su posible ausencia añadiría un nuevo condicionante a la elaboración del once, especialmente en un equipo que arrastra problemas evidentes de eficacia ofensiva.

La falta de gol se ha convertido en otro de los factores preocupantes en las últimas semanas. El Real Murcia acumula cuatro partidos consecutivos sin marcar, una sequía que obliga al cuerpo técnico a valorar distintas alternativas en ataque. Entre las opciones que maneja Colunga figura la posibilidad de alinear juntos a Juanto Ortuño y Flakus en la delantera, aunque también mantiene abierta la alternativa de apostar nuevamente por Ekain como referencia ofensiva.

Así, el técnico murcianista deberá tomar decisiones clave en las horas previas a un derbi que llega cargado de tensión competitiva, necesidad de sumar los tres puntos, y con múltiples interrogantes en la alineación. La incertidumbre defensiva, la dependencia de piezas fundamentales y la necesidad de recuperar el gol dibujan un escenario complejo para el Real Murcia, que buscará sobreponerse a las adversidades físicas para afrontar con garantías un duelo de máxima rivalidad regional.