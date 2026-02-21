Baloncesto
El Caesa Cartagena se juega media permanencia en casa
El equipo de Félix Alonso dará un paso de gigante si gana al Palmer en el estreno de Javi López
Efe
El Caesa Cartagena, con el debut del base Javi López Santana, disputará hoy (19:30 horas, LaLiga+) frente al Palmer Basket Mallorca Palma un partido vital para lograr el objetivo de la permanencia en Primera FEB. Ganarlo sería para el cuadro entrenado por Félix Alonso dar un gran paso adelante en ese camino por seguir la próxima temporada en el segundo escalón nacional. Los blanquinegros, quien vienen de descansar el pasado fin de semana, son decimoquintos con cinco victorias, mientras que los baleares aparecen justo por detrás con un 3-16. El triunfo para el Caesa en este envite le permitiría aventajar en tres al Palmer Basket, ante el que cayó en la primera vuelta en Mallorca por 77-68. Los cartageneros, que se impusieron por un ajustadísimo 81-80 al Ourense en su anterior compromiso liguero, tratarán de darle continuidad a ese resultado jugando nuevamente en casa y con la novedad de Javi López Santana, base canario quien fue fichado hace unos días y que se estrenará en este encuentro con el cuadro asegurador.
