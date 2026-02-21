Fútbol
El Alhama ElPozo no levanta cabeza
La defensa adelantada condena al conjunto murciano ante el Madrid CFF
El Alhama ElPozo no levanta cabeza. Volvió a caer, esta vez ante el Madrid CFF, muy superior en todo a las alhameñas, por 5-0. El conjunto madrileño tuvo casi un cien por cien de efectividad: todo lo que fue entre los tres palos de Sol acabó en gol. Pero si, encima, estas entregan el partido a las primeras de cambio, el rival lo agradece porque se tiene que esforzar lo justo. En apenas quince minutos, las locales ya habían dejado sentenciado el choque, y eso que las madrileñas estaban sufriendo un pequeño bajón de juego y resultados en las últimas jornadas, pero encontraron un rival que les ayudó a recuperarse. La defensa adelantada ordenada por Randri fue una aliada para el equipo de casa.
El parón de tres semanas le puede venir bien a las chicas de Randri, las cuales siguen sumando números desastrosos: solo dos victorias y no ganan desde octubre. Se mantienen en la zona de descenso. La competición se reanudará el 15 de marzo con un Alhama ElPozo-Sevilla.
El técnico, Randri García, sigue sin encontrar el camino para que su equipo ofrezca otra imagen y, sobre todo, intente llegar a la portería contraria. En los últimos partidos parecía que el equipo azulón había mejorado en defensa, pero ante el Madrid CFF se volvió a demostrar que fue un espejismo. Con la tranquilidad del marcador, las locales jugaron sin prisa, intentando gustarse en algunas acciones, lo que permitió a las visitantes llegar en un par de ocasiones al área local, pero de una forma tímida y sin daño para la portera Paola.
El primer gol llegó tras una internada por la banda derecha de Nautnes: centró raso, el balón se paseó por el área pequeña y, en el segundo palo, empujó Allegra. El segundo y el tercero fueron parecidos: balones a la espalda de la defensa alhameña culminados, el primero por Melgard y el segundo por Nautnes. Este último estuvo acompañado también de una mala salida de Sol Belotto. Las locales tiraron a portería cuatro veces y marcaron tres goles. Tuvieron un 63% de posesión por un 37% de las visitantes, que solo tiraron entre los tres palos en una ocasión. Clara ventaja y superioridad absoluta del Madrid CFF ante un Alhama muy blandito en defensa.
Ficha técnica
Madrid CFF: Paola, Mendoza, Villafañe, Mónica (Zaira, 56), Hildur, Alba (Nerea, 65), Allegra (Bárbara, 65), Esther (Marina, 46), Melgard, Nautnes (Andonova, 74) y Sosa .
Alhama ElPozo: Sol, Nuria, Judith, Yiyi (Belén, 60), Raquel Pinel (Vega, 46), Astrid (Patri, 46), Ana, Encarni (Gestera, 74), Alba, María José (Estefa, 74) y Carla.
Árbitro: Lorena Trujillo (andaluza). Por parte local amonestó a Hildur, Sosa y Andonova; y a Patri por la visitante.
Campo: Estadio Fernando Torres. 800 personas.
Goles
1-0. Minuto 8: Allegra
2-0. Minuto 11: Melgard
3-0. Minuto 13: Nautnes
4-0. Minuto 60: Melgard
5-0. Minuto 64: Nautnes
Randri hizo dos cambios al inicio del segundo tiempo. La salida al campo de Vega y Patri dio algo más de frescura a su equipo. En los primeros quince minutos, el Alhama ElPozo llegó más veces a la portería contraria que en todo el primer tiempo. A los 60 minutos llegó el cuarto. El Alhama solicitó un posible penalti por manos de una defensora local; tras la revisión, la colegiada jerezana desestimó la petición. El Alhama botó un saque de esquina, despejó la defensa local, se produjo un contragolpe y Melgard batió a Sol. Cuando mejor lo estaba haciendo el equipo alhameño, encajó el gol.
Antes del tanto del Madrid, el Alhama dispuso de la ocasión más clara, pero el disparo raso de Alba lo sacó en la misma línea de gol Villafañe. No quedó ahí la cosa, ya que cuatro minutos después llegó el quinto. El Alhama se estaba suicidando con la defensa adelantada; fue una lacra para el equipo alhameño. Las locales rompieron la línea y Nautnes anotó el quinto. Al segundo tiempo le sobraron muchos minutos. Randri deberá trabajar mucho ese sistema de adelantar la defensa casi al medio campo. Todos los goles llegaron casi de la misma manera, incluido el sexto, aunque fue anulado por una falta previa. Entre el larguero y Sol evitaron el sexto en el tiempo añadido.
A las jugadoras alhameñas hay que agradecerles su actitud hasta el pitido final, pero se mostraron impotentes e ineficaces ante la portería rival.
