Baloncesto
Alejandro Gómez: "Sería increíble volver a jugar Copa y play off en una misma temporada"
El director general del UCAM Murcia CB hace balance de la participación de su equipo en la Copa del Rey de Valencia y ya pone el foco en los objetivos más próximos
Con la eliminación del UCAM Murcia CB de la Copa del Rey de Valencia más digerida, tras rozar la proeza en los cuartos de final ante el Barça (91-85), Alejandro Gómez, director general del equipo universitario, hizo un balance más en frío y puso el foco en los siguientes objetivos por conseguir en los próximos meses.
"Fue un partido que jugamos de tú a tú ante el Barça, que eso ya es motivo para estar satisfechos, pero estamos jodidos por no ganarlo. No solamente por el partido que hicimos, sino por la sensación de ilusión que tenía nuestra gente y también nosotros mismos. Cuando juegas contra un trasatlántico como el Barça te das cuenta de nuestras limitaciones, pero a corazón y garra somos un diez", expresó Gómez ayer ante los medios de comunicación.
"Las derrotas siempre te enseñan un poco más que las victorias. Caímos en la previa de la Champions y fuimos mejor equipo. Nos viene ahora una fase de la temporada complicada, donde queremos seguir siendo competitivos y la máxima ilusión es poder jugar el play off. Tenemos de por medio la competición europea, pero sería increíble volver a repetir Copa y play off en una misma temporada, porque son los exámenes finales, es donde está la nota final del curso", comentó.
En esta misma línea, Alejandro Gómez puso la mirada en el regreso tras el parón por las Ventanas FIBA, ya que el equipo no volverá a la rutina hasta el próximo 8 de marzo para medirse al Valencia Basket, de nuevo en el Roig Arena, en la Liga Endesa. "Después de este parón, necesitamos rearmarnos y remar todos en la misma dirección, que las cabezas de los jugadores estén centradas en esta temporada y no en el futuro es en lo que tenemos que trabajar también", dijo Gómez.
- El Aeropuerto de la Región de Murcia se queda fuera del reparto histórico de 13.000 millones de Aena
- Rapapolvo al IES Ibáñez Martín en la radio por celebrar sus cien años de historia sin cambiarse el nombre franquista
- Se arroja de un tercer piso y se mata tras agredir a una mujer en una playa de Cartagena
- La pala entra de urgencia al paseo marítimo de El Portús en Cartagena
- Hora, precio de las entradas y dónde ver en televisión el derbi Real Murcia-FC Cartagena
- El mejor bar de Murcia para comer pulpo con tapas a solo 3.50 euros: 'El más tierno que he probado en mi vida
- Los vecinos de Cabo de Palos piden que se tengan en cuenta 'criterios científicos' para los deslindes en el litoral de Cartagena
- Miraquéplan' este fin de semana en la Región de Murcia: rutas guiadas en la Floración, la Ruta de la Cuchara y los últimos desfiles de Carnaval