El UCAM Murcia en Valencia: los reyes de lo inimaginable vuelven a retar al Barça

Cuando la temporada pasada llegaba a su recta final, Sito Alonso lanzó un mensaje que puso en alerta a todos los aficionados del UCAM Murcia CB. «Lo que va a pasar no os lo podéis ni imaginar. Vienen cosas acojonantes, esto es un no parar», decía el entrenador universitario. Unos meses más tarde, el club murciano firmó la mejor primera vuelta de su historia en la ACB, al conseguir con 11 victorias, lo que le permitió certificar su tercera participación en una Copa del Rey en los últimos cinco años.

Y así, con ya con las experiencias en la mochila de las ediciones de Granada y Málaga, esta noche (21.00 horas, DAZN) será el turno del UCAM Murcia en la Copa más multitudinaria de la historia. Saltará al imponente Roig Arena espoleado por cerca de tres mil aficionados murcianos que desde ayer se han dejado ver por las calles de Valencia y los aledaños del pabellón. El objetivo no es otro que intentar dejar fuera a uno de los máximos candidatos a hacerse por el título, a un Barça que tiene bien clavadas las dos espinas ante el conjunto universitario tras sus dos enfrentamientos en la Liga Endesa.

Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia, en el entrenamiento del jueves en Valencia. / Germán Caballero/Superdeporte

Así pues, después de imponerse en el Palau Blaugrana el pasado noviembre, y hace apenas un mes en el Palacio con un triple de Nakic, el UCAM Murcia, los reyes de lo inimaginable durante el primer tramo de la temporada, es el mejor colocado en la terna de equipos candidatos a ‘molestar’ a los más poderosos en el torneo del KO. Y así se ha personalizado en la figura del tejón de la miel, tras la comparación que hizo Sito Alonso sobre su equipo tras un montaje en las redes sociales hecho por aficionados.

«No tenemos miedo a nada, somos como el tejón de la miel», decía hace unas semanas. Y así lo evidenció a su llegada el pasado miércoles a Valencia, con una camiseta de este animal que también portaba Alejandro Gómez, el director general.

Dylan Ennis, escolta del UCAM Murcia, durante el entrenamiento en Valencia. / Germán Caballero/Superdeporte

Segunda vez que se ven las caras en la Copa

Será la segunda vez que azulgranas y universitarios se vean las caras en una Copa del Rey, ya que hace cuatro años, en Granada, se enfrentaron en semifinales. Aunque en esta ocasión, el Barça llega pendiente de la enfermería. Y es que el base Tomas Satoransky, el alero Kevin Punter y el pívot Jan Vesely arrastran diferentes dolencias físicas que podrían obligarle a encarar el partido entre algodones. El conjunto azulgrana intentará forzar con alguno de ellos según las sensaciones que presente hasta última hora, pero el pasado miércoles el propio Xavi Pascual descartó a los tres.

La plantilla del UCAM Murcia durante su entrenamiento en Valencia. / Germán Caballero/Superdeporte

El segundo en rebotes

El UCAM Murcia, por su parte, llega con toda su plantilla al completo. Incluido un Jonah Radebaugh que ha estado mermado durante los últimos días por un proceso vírico que le hizo perderse el partido del pasado sábado ante el San Pablo Burgos. Los universitarios llegan al Roig Arena como uno de los mejores equipos en rebotes de los ocho participantes (38,5). Es el líder en las capturas defensivas (26,5) y segundo en ataque (12). Y es que si algo está claro en lo que sucederá esta noche en Valencia, es que el UCAM sacará su carácter innato competitivo. Su ADN de los últimos tiempos que le ha llevado a lo más alto, y que estará protegido por cerca de tres mil seguidores en la grada.