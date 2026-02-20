Baloncesto
El UCAM Murcia, tercero en el Partido de las Aficiones CaixaBank de la Copa del Rey
El equipo que ha representado al UCAM Murcia ha logrado el bronce en la primera edición del Partido de las Aficiones CaixaBank que se ha disputado esta mañana en La Alquería del Basket de Valencia.
En esta primera edición han participado equipos de aficionados de Kosner Baskonia, Valencia Basket, UCAM Murcia y La Laguna Tenerife, que cuenta todos con el patrocinio de CaixaBank. Y el formato ha sido eliminatorio, con dos semifinales, final y partido por el tercer puesto, para garantizar que todas las aficiones pudieran así disputar, al menos, de dos encuentros. Por parte del UCAM Murcia, quienes han defendido la elástica murciana han sido Sandra Raya, Rafa López, Javi Argilés, Óscar Hernández, José Fulgencio Bermúdez, Mario Miñarro y Fran Martínez.
La cita ha arrancado a las 10.30 horas con el primero de los partidos que ha enfrentado a Valencia Basket y a La Laguna Tenerife, que se ha resuelto en favor de los anfitriones por 36-30. Mientras que la segunda semifinal ha cruzado a Kosner Baskonia y UCAM Murcia, con victoria para el conjunto alavés con un marcador de 41-34.
