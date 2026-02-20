El UCAM Murcia se queda sin proeza en el Roig Arena

Ha estado muy cerca el UCAM Murcia CB de vivir una de esas noche mágicas en la Copa del Rey. Todo apuntaba a ello cuando a ocho minutos del final dominaba el marcador por seis puntos de ventaja en el Roig Arena, sin embargo, fue entonces cuando irrumpió un imparable Kevin Punter para desequilibrar un igualado partido ante el Barça (91-85).

La presencia del alero azulgrana en el partido fue una incógnita hasta última hora debido a una lesión muscular que arrastraba durante las últimas semanas, pero su aparición -con 20 puntos en su casillero- fue decisiva para que los de Xavi Pascual disputen finalmente las semifinales este sábado ante el Baskonia.

Se quedó así con la miel en los labios un UCAM Murcia que supo moverse a la perfección en un escenario nada cómodo. Porque el Barça, que había caído en sus dos partidos ante los universitarios de la fase regular de la Liga Endesa esta temporada, saltó con una concentración defensiva muy alta. Intentó cortar cada pase y no permitió correr a los de Sito Alonso en ningún momento.

Es a campo abierto y con un ritmo de juego endiablado cuando mejor muestra sus cartas la plantilla de Sito Alonso, aunque en el Roig Arena ha plantado cara a su rival con un guion totalmente contrario. Siendo paciente en ataque y tratando de escoger siempre la mejor opción, el equipo murciano siempre estuvo muy cerca de su rival en el marcador. De hecho, se fue al descanso por delante y también lideraba a escasos minutos del final.

La sinergia entre Devonatae Cacok y Dylan Ennis, donde el escolta siempre buscaba al pívot -17 puntos y 10 rebotes- para sacar petróleo en la pintura, otorgó al UCAM valiosos puntos en la primera mitad. Ya en la segunda, el escolta dinamitó el encuentro en varias ocasiones desde el triple hasta alcanzar los 25 puntos y las 4 asistencias.

Sin embargo, la gestión en las faltas de jugadores importantes, como el propio Cacok o Toni Nakic, acabaron por lastrar también el juego universitario en el tramo decisivo.

Ritmo lento al inicio

El primer cuarto no fue un escenario ni que estuviera acostumbrado ni que beneficiase al UCAM Murcia con un ritmo lento de juego y varios intercambios de canastas. Pero supo moverse a la perfección el equipo de Sito Alonso durante estos primeros minutos. No perdió la concentración en ningún momento y se mantuvo siempre cerca del Barça en el marcador. Respondió Toni Nakic al primer triple de Clyburn, aunque las dos faltas en los dos primeros del ala-pívot del UCAM fue la única nota negativa en este periodo. A partir de ahí, la asociación de Ennis con Cacok, ya que el escolta siempre buscaba al pívot para doblarle el pase, movió a la defensa azulgrana y permitió al UCAM coger temperatura (13-10). Sin embargo, la entrada de Punter fue lo que comenzó a caldear el encuentro. Siete puntos consecutivos del alero, que era duda hasta última hora por una lesión muscular, dispararon a los de Xavi Pascual ante un UCAM que ya había completado su guion de rotaciones y se mantuvo a rebufo con un triple de Forrest (20-19).

Sander Raieste, del UCAM Murcia, durante el encuentro ante el Barça. / F.Calabuig

Ennis sale al rescate

El equipo murciano mantuvo la concentración en el arranque del segundo cuarto y se ocupó de tomar siempre la mejor decisión posible en ataque con las canastas de Martin y Cate (22-23). No obstante, fue ahí cuando el Barça metió un pequeño arreón con las acciones de Vesely y Parra, por lo que Sito Alonso tuvo que pararlo con tiempo muerto (26-23). No sirvió de mucho, puesto que tuvo que agotar su segundo apenas un minuto más tarde el técnico universitario, tras recibir un parcial de 7-4 después de las primeras desconexiones en ataque (33-27). Salió al rescate Ennis con un triple inverosímil y un tiro libre de Cacok para acortar de nuevo distancias a tres minutos para cerrar la primera parte (33-31). Irrumpió de nuevo el escolta canadiense desde el triple para igualarlo todo con dos lanzamientos y reactivar a la afición murciana en el Roig Arena (39-39). En el último minuto, el UCAM llegó por delante tras un tapón de Cacok sobre Punter y un triple contra tabla de Martin sobre la bocina (42-44).

Aficionados del UCAM Murcia en las gradas del Roig Arena. / F.Calabuig

Calma tensa en el Roig Arena

El arranque de la segunda mitad se empañó bien pronto con la tercera personal cometida por Cacok, y un parcial de salida del Barça de 4-0 fue la primera advertencia. Recogió el aviso un siempre incisivo Ennis y también DeJulius desde el triple (49-49). Y así, entre ambos, y con un UCAM Murcia sin ningún agujero en defensa, volvieron a tomar las riendas de un partido en el que si algo tenían claro los universitarios es que nada iba a alterar templanza mostrada en su juego (54-56). Lo tenía todo bajo control el equipo de Sito Alonso, incluso unas rotaciones que llegaron para no alterar nada pero cambiarlo todo a su vez. Forrest volvió a acaparar el juego ofensivo, mientras que Sant-Roos se movía como pez en el agua en esta calma tensa a dos minutos para finalizar el tercer cuarto (56-60). Unos 120 segundos en los que el UCAM no se salió de su guion establecido con los puntos de Cate y que se acabó llevando (60-62).

Noticias relacionadas

David DeJulius, base del UCAM Murcia, durante el encuentro ante el Barça. / F.Calabuig

Punter sentencia

Abrió la fase decisiva Kelan Martin con una canasta repleta de quilates ante Parra y dos tiros libres de Forrest situaron al UCAM en el escenario soñado (60-66). Sin embargo, Hernagómez y el propio Parra sacaron petróleo en la pintura para mantenerse siempre cerca, por lo que Sito Alonso tiró de tiempo muerto (66-66). La cuarta falta de Cacok a seis minutos del final se clavó como una astilla en el equipo universitario, que ahora sí veía como el partido entraba en su parte más definitiva. Fue entonces cuando dos acciones de Punter certificaron un parcial de 10-0 que cortó rápidamente Ennis desde la esquina (70-69). Esa fue la mejor noticia, que a los universitarios no les afectaba los más mínimo los problemas que iban apareciendo para mantener intactas sus opciones. Sin embargo, el alero azulgrana se echó a su equipo a las espaldas para continuar anotando cuando el partido elevó algo su ritmo (77-71). Se produjo entonces un intercambio de canastas en las que el Barça mostró mejores sensaciones, el UCAM se encomendó a DeJulius, mientras que su rival encontró el momento perfecto para abrir brecha a dos minutos del final (84-75). El reloj se convirtió en el peor enemigo de los murcianos, ya que a falta de 60 segundos la renta del Barça era de diez puntos y tocaba despedirse del Roig Arena (91-85).