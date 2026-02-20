Neymar insinúa su retirada: "Será lo que me dicte el corazón"

Neymar plantea retirarse a final de año después de finalizar su contrato con el Santos FC. A la espera de la llamada de Carlo Ancelotti para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026, el brasileño habló sobre su grave lesión en la rodilla izquierda y la posibilidad de colgar las botas a final de temporada en una entrevista concedida a 'CazéTV' este viernes.

'O Rei' Neymar ha puesto 'en vilo' a los aficionados del mundo del fútbol con sus recientes declaraciones: "No sé qué va a pasar de aquí en adelante. No sé el año que viene. Puede que llegue diciembre y quiera retirarme. Será lo que me dicte el corazón. Día a día. Vamos poco a poco", comentó el atacante brasileño.

A sus 34 años, el jugador del Santos no descarta la retirada de la élite, pero antes de irse quiere dejar en lo alto al equipo que le formó como jugador. La temporada pasada, Neymar logró la permanencia del Santos liderando al equipo brasileño con 11 goles y 4 asistencias en 28 partidos, arrastrando lesiones e incluso, jugando lesionado, el 'mago' brasileño logró que el Santos se quedara en el 'Brasileirão'.

Los aficionados criticaron que 'Ney' jugase a 'medio gas', pero el jugador explicó que simplemente se estuvo dosificando: "Yo quería volver a jugar esta temporada al 100%, por eso me guardé en algunos partidos, me cuidé un poco más. Sé que mucha gente dice muchas tonterías, pero no saben lo que sucede en el día a día".

La ayuda de los 'Peixe' fue clave para la recuperación física y mental de Neymar: "El Santos hizo una planificación muy buena, me ayudó mucho. Yo quería volver para ayudar a mi equipo de la mejor manera posible, pero terminé esperando un poco para volver al 100%, sin dolor, sin miedo, sin nada, y logré volver muy bien en este último partido".

Ahora 'Neymar Jr.' busca alcanzar su máximo nivel para labrar una buena temporada en este 2026: "Con mucho entrenamiento y mucha perseverancia voy a poder alcanzar mi 100%". Quién sabe si lo veremos con la 'verdeamarela' en el mundial de Estados Unidos, pero sin duda sería una retirada de ensueño para el brasileño si consigue conquistar la Copa del Mundo y dejar al Santos en una buena posición en la clasificación.

El último baile de 'Ney'

El miércoles 2 de diciembre de 2026 puede ser una fecha que quedará en los libros de historia. Ese día ante el Botafogo, Neymar da Silva Santos Júnior, uno de los mejores futbolistas de la historia del fútbol, podría retirarse en el Estadio Urbano Caldeira, la casa que vio crecer al 'rey' del fútbol.