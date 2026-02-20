Baloncesto
Mascletá murciana en el Roig Arena antes del Barça-UCAM Murcia
La afición del conjunto universitario se congrega en los aledaños del majestuoso pabellón durante la previa organizada por Estrella Levante
El UCAM Murcia CB entra en juego esta noche en la Copa del Rey de Valencia con su duelo de cuartos de final ante el Barça. Un partido que está fijado para las 21.00 horas (DAZN) pero que ha comenzado mucho antes. Y es que desde este mediodía los aficionados murcianos están calentando motores en los aledaños del Roig Arena con la previa organizada por Estrella Levante.
Después de pasar la noche del jueves en la discoteca Azza, lugar donde los aficionados más madrugadores de la Región que llegaron a Valencia para presenciar los partidos del jueves, en los que accedieron a las semifinales tanto el Valencia Basket como el Real Madrid, está previsto que lleguen más 'refuerzos' durante todo este viernes y hasta la hora del partido. De hecho, algunos de ellos han conseguido una entrada a última hora y no han dudado en desplazarse en sus respectivos vehículos y otros tantos tenían el abono desde hace semanas.
En total serán alrededor de unos 3.000 aficionados del UCAM Murcia los que intentarán espolear a los suyos desde la grada del Roig Arena después de la fantástica jornada de convivencia que se está llevando a cabo de la mano de Estrella Levante. Y es que hasta las cinco y media de la tarde habrá una fiesta con paella valenciana y dos cervezas para aquellos que adquieran los tickets, que son al precio de 10 euros en preventa y de 15 en el mismo lugar. Además, el DJ Jorge Second se encuentra amenizando el acto.
Un acto en el que el optimismo y la ilusión por acceder a las semifinales es el máximo entre los seguidores. Y es que es algo que se puede palpar en cada reencuentro de grupos de aficionados que llegan desde todos los puntos de la Región, es la confianza y fe en poder hacer algo similar a lo ocurrido en Granada hace cuatro años y prolongar el sueño al menos un día más. Pero si algo está claro es que ya han superado lo ocurrido en Málaga en 2024, que a pesar de caer en el primer día de competición ante el Real Madrid, la afición murciana fue una de las más notables en la ciudad andaluza.
Gorras para la ocasión y el tejón de la miel
Ataviados a la perfección cada uno de los aficionados y vestidos de rojo con los colores del UCAM Murcia, además todos ellos portaron las gorras y gorros repartidos por Centro Confort. También se ha hecho un hueco especial los diseños del tejón de la miel de los aficionados, y una canción compuesta sobre este tema.
"La verdad es que nos sentimos muy identificados con el tejón, que es un animal inferior al resto de la manada muchas veces, pero por su carácter es temido en algunas ocasiones porque no se rinde nunca. Y eso es lo que queremos representar, nada más", expresaba ayer Sito Alonso, quien ha liderado este movimiento tras una comparación realizada hace unas semanas con el momento de su equipo.
Recibimiento al autobús
También está previsto, como viene siendo habitual, un masivo recibimiento con la llegada del autobús del UCAM Murcia al pabellón con un gran despliegue para dar todo el ánimo posible y contagiar de ilusión a la plantilla dirigida por Sito Alonos.
Y es que el UCAM Murcia tratará de imponerse al Barça por tercera vez esta temporada, tras ganar sus dos encuentros ante los azulgranas en la fase regular de la Liga Endesa, algo que nunca había ocurrido hasta ahora en sus 40 años de historia.
Además, el Barça llega pendiente de la enfermería pues hasta tres jugadores (Satoransky, Punter y Vesely) serán duda hasta última hora.
- El Aeropuerto de la Región de Murcia se queda fuera del reparto histórico de 13.000 millones de Aena
- Se arroja de un tercer piso y se mata tras agredir a una mujer en una playa de Cartagena
- Rapapolvo al IES Ibáñez Martín en la radio por celebrar sus cien años de historia sin cambiarse el nombre franquista
- La pala entra de urgencia al paseo marítimo de El Portús en Cartagena
- Los vecinos de Cabo de Palos piden que se tengan en cuenta 'criterios científicos' para los deslindes en el litoral de Cartagena
- Hora, precio de las entradas y dónde ver en televisión el derbi Real Murcia-FC Cartagena
- Miraquéplan' este fin de semana en la Región de Murcia: rutas guiadas en la Floración, la Ruta de la Cuchara y los últimos desfiles de Carnaval
- El mejor bar de Murcia para comer pulpo con tapas a solo 3.50 euros: 'El más tierno que he probado en mi vida