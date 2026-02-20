Mascletá murciana en el Roig Arena antes del Barça-UCAM Murcia

El UCAM Murcia CB entra en juego esta noche en la Copa del Rey de Valencia con su duelo de cuartos de final ante el Barça. Un partido que está fijado para las 21.00 horas (DAZN) pero que ha comenzado mucho antes. Y es que desde este mediodía los aficionados murcianos están calentando motores en los aledaños del Roig Arena con la previa organizada por Estrella Levante.

Después de pasar la noche del jueves en la discoteca Azza, lugar donde los aficionados más madrugadores de la Región que llegaron a Valencia para presenciar los partidos del jueves, en los que accedieron a las semifinales tanto el Valencia Basket como el Real Madrid, está previsto que lleguen más 'refuerzos' durante todo este viernes y hasta la hora del partido. De hecho, algunos de ellos han conseguido una entrada a última hora y no han dudado en desplazarse en sus respectivos vehículos y otros tantos tenían el abono desde hace semanas.

Aficionados del UCAM Murcia durante la previa en los aledaños del Roig Arena. / J.P.G.

En total serán alrededor de unos 3.000 aficionados del UCAM Murcia los que intentarán espolear a los suyos desde la grada del Roig Arena después de la fantástica jornada de convivencia que se está llevando a cabo de la mano de Estrella Levante. Y es que hasta las cinco y media de la tarde habrá una fiesta con paella valenciana y dos cervezas para aquellos que adquieran los tickets, que son al precio de 10 euros en preventa y de 15 en el mismo lugar. Además, el DJ Jorge Second se encuentra amenizando el acto.

DJ Jorge Second durante la previa de los aficionados del UCAM Murcia. / J.P.G.

Un acto en el que el optimismo y la ilusión por acceder a las semifinales es el máximo entre los seguidores. Y es que es algo que se puede palpar en cada reencuentro de grupos de aficionados que llegan desde todos los puntos de la Región, es la confianza y fe en poder hacer algo similar a lo ocurrido en Granada hace cuatro años y prolongar el sueño al menos un día más. Pero si algo está claro es que ya han superado lo ocurrido en Málaga en 2024, que a pesar de caer en el primer día de competición ante el Real Madrid, la afición murciana fue una de las más notables en la ciudad andaluza.

Otro grupo de seguidores con los gorros y gorras de Centro Confort. / J.P.G.

Gorras para la ocasión y el tejón de la miel

Ataviados a la perfección cada uno de los aficionados y vestidos de rojo con los colores del UCAM Murcia, además todos ellos portaron las gorras y gorros repartidos por Centro Confort. También se ha hecho un hueco especial los diseños del tejón de la miel de los aficionados, y una canción compuesta sobre este tema.

"La verdad es que nos sentimos muy identificados con el tejón, que es un animal inferior al resto de la manada muchas veces, pero por su carácter es temido en algunas ocasiones porque no se rinde nunca. Y eso es lo que queremos representar, nada más", expresaba ayer Sito Alonso, quien ha liderado este movimiento tras una comparación realizada hace unas semanas con el momento de su equipo.

Otro grupo de aficionados en la previa de Estrella Levante. / J.P.G.

Recibimiento al autobús

También está previsto, como viene siendo habitual, un masivo recibimiento con la llegada del autobús del UCAM Murcia al pabellón con un gran despliegue para dar todo el ánimo posible y contagiar de ilusión a la plantilla dirigida por Sito Alonos.

Punto de encuentro de los aficionados del UCAM Murcia de Estrella Levante. / J.P.G.

Y es que el UCAM Murcia tratará de imponerse al Barça por tercera vez esta temporada, tras ganar sus dos encuentros ante los azulgranas en la fase regular de la Liga Endesa, algo que nunca había ocurrido hasta ahora en sus 40 años de historia.

Además, el Barça llega pendiente de la enfermería pues hasta tres jugadores (Satoransky, Punter y Vesely) serán duda hasta última hora.