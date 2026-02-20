Fútbol
Iñigo Vélez, presentado con el FC Cartagena: "Tenemos la presión de estar arriba, pero hay capacidad"
El nuevo entrenador albinegro derrocha "alegría" e "ilusión" por llegar al equipo y asegura que "el derbi es un aliciente" para él y los jugadores
Dos días después del anuncio oficial de su fichaje, Iñigo Vélez ha sido presentado en sociedad ante los medios de comunicación. Ha comparecido en la sala de prensa del Cartagonova acompañado del presidente Alejandro Arribas, quien se ha limitado a darle la bienvenida sin más intervención. El técnico vitoriano ha explicado la negociación y fichaje, ha valorado la situación del equipo y ha expresado sus planes para el FC Cartagena.
Vélez ha manifestado en todo momento su intención de fichar por el Cartagena. "Es ilusionante que cuenten conmigo. Como entrenador, deseas coger este tipo de proyectos sabiendo que puede haber más dificultad que en otros. Nunca dudé en venir", ha comentado. "Es un proyecto muy bonito. Es una plantilla increíble, una afición increíble y un estadio precioso. Sé que tenemos la presión de estar arriba, pero hay capacidad para ello", ha añadido.
En contraposición con Federico Arias, quien protagonizó un fichaje fallido por el Cartagena, Vélez conoce la situación. "Son muchos partidos en esta categoría. Y cuando no estás entrenando, estás pendiente de todo. Por supuesto que conozco el FC Cartagena, la categoría y el grupo. Esto no gana partidos, pero es una ventaja para trabajar mejor y más al entrar con el tren en marcha", ha afirmado.
A diferencia de lo que podía parecer con los bandazos del club en la operación, Vélez asegura que su negociación fue sencilla. "Estaba deseando venir. En el momento que me dieron luz verde para poder venir, arranqué y me vine. Vengo con toda la ilusión del mundo, con toda la alegría, sabiendo que se llega a una situación extraña, pero no es excusa", ha expresado.
El preparador se ha mostrado seguro sobre el proyecto al que llega y ya ha tenido el primer contacto con el vestuario. "El grupo necesita normalidad. No es fácil por el ruido, el cambio en la presidencia… pero el equipo está muy unido", ha dicho. "Hay capacidades y habilidades para seguir mejorando. Empezó muy bien, luego hubo un bache, pero son jugadores muy buenos para la categoría y hay que intentar sacarles el máximo", ha adelantado.
Por último, el entrenador ha asegurado que, para él, el derbi contra el Real Murcia dentro de dos días "es un aliciente" para él y su plantilla. Además, ha explicado que su plan inicial se basa en "dar normalidad y orden al equipo". "Necesitaré mi tiempo para dejar mi sello de entrenador, pero lo primordial es dar orden, estructura, que el jugador se sienta cómodo y que entienda lo que quiero", ha concluido el nuevo entrenador del FC Cartagena, Iñigo Vélez.
