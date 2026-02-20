La fiesta de bienvenida del UCAM Murcia, un encuentro de aficiones en la Copa del Rey

Iba a ser una fiesta para aficionados del UCAM Murcia CB presentes en Valencia con motivo de la Copa del Rey. Esa era la idea, pero quizás los organizadores no tuvieron en cuenta que en este torneo da igual a qué equipo animes o sigas porque la comunión entre los seguidores impregna el torneo. Por eso, en la Welcome Party que se celebró en la discoteca Axxa, en el Palau de la Alameda, que estuvo amenizada por el DJ Jorge Second, no solo se vieron camisetas y se escucharon cánticos del club murciano. También acudieron aficionados del Real Madrid, Unicaja, Barça, Valencia Basket, Joventut de Badalona, Baskonia y Tenerife, es decir, de todos los equipos participantes, e incluso de algunos que no están en la Copa.

El DJ Jorge Second, durante la fiesta de bienvenida del UCAM Murcia en la Copa del Rey / D.G.G.

A las doce de la noche comenzó la fiesta con cerveza de Estrella de Levante. Y se prolongó durante varias horas con José Miguel Garrido, director de marketing del UCAM, como representante de la entidad. Seguidores de diferentes peñas de los universitarios, como los Sufridores, no se perdieron el encuentro donde esa hermandad que se vive durante los días que se disputa la Copa del Rey, reinó por todos los rincones de la sala.

Durante el día de hoy, Estrella de Levante llevará a cabo otro encuentro de la afición murciana previo al partido. Desde las doce y media de la mañana y hasta las cinco y media de la tarde habrá una fiesta con paella valenciana y dos cervezas para aquellos que adquieran los tickets, que son al precio de 10 euros en preventa y de 15 el mismo día. El DJ Jorge Second volverá a amenizar el acto.