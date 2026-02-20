Derbi Real Murcia-FC Cartagena: Íñigo Vélez, el último exgrana en el banquillo del Cartagena

Este domingo, a las 18:15, el estadio Nueva Condomina acogerá uno de esos partidos que trascienden lo meramente deportivo. Real Murcia y FC Cartagena se verán las caras en el derbi regional, ese choque que ambas aficiones rodean en el calendario desde el primer día. Y en el banquillo albinegro, enfrentándose precisamente al equipo en el que un día jugó, estará Íñigo Vélez, el nuevo técnico del Cartagena, que se estrena como entrenador del conjunto portuario en el escenario más exigente posible.

Pero lo de Vélez no es una mera anécdota. Es el capítulo más reciente de una historia que se repite con una regularidad asombrosa a lo largo de las décadas: la del técnico del FC Cartagena que, antes de ponerse el traje y sentarse en el banquillo albinegro, defendió la camiseta grana del Real Murcia sobre el césped. Una historia que convierte este derbi en algo todavía más cargado de significado.

Pedro Valentín Mora, el pionero

Para encontrar uno de los precedentes más ilustrativos hay que retroceder hasta Pedro Valentín Mora, un nombre clave en los vínculos futbolísticos entre Cartagena y Murcia.

Entre 1983 y 1985 defendió la portería del Real Murcia en 30 partidos. En 1998 fue elegido para hacerse cargo del Cartagonova FC en Tercera División, iniciando esa tradición de exjugadores granas que terminaron dirigiendo al eterno rival regional.

Mesones y Chechu Delgado

Felipe Mesones disputó 55 partidos con la camiseta del Real Murcia entre 1958 y 1961. Décadas después, ya en la temporada 2001-2002, tomó las riendas del FC Cartagena.

En esa misma campaña aparece también Chechu Delgado, que acumuló 59 encuentros con la camiseta pimentonera entre 1985 y 1987 antes de dirigir al Cartagena durante 12 partidos en una temporada convulsa.

Paco Sánchez, justo a tiempo

La historia de Paco Sánchez es peculiar: un único partido con el Real Murcia en la temporada 1988-1989, suficiente para figurar en los registros del club. Posteriormente ejerció como entrenador del Cartagonova en dos etapas distintas, ampliando la lista de técnicos que han pasado por ambos vestuarios.

Paco Jémez, ahora en Inglaterra

Hay nombres que trascienden lo regional. Paco Jémez, hoy asistente en el West Ham de la Premier League, jugó 35 partidos con el Real Murcia en la temporada 1991-1992. En 2009 dirigió al FC Cartagena durante 19 encuentros, en una etapa que fue solo un paso más en su carrera hacia la élite internacional.

Monteagudo, el más estable

Si hay un caso de continuidad en el banquillo albinegro es el de Alberto Monteagudo, que dirigió al FC Cartagena durante 91 partidos entre 2016 y 2018. Antes había defendido la camiseta del Real Murcia en 55 encuentros entre 2000 y 2002. Es uno de los ejemplos más sólidos de esta conexión histórica entre ambos clubes.

Paco López, el fugaz

Paco López jugó 23 partidos y marcó cuatro goles con el Real Murcia en la 1998-1999. Sin embargo, su etapa en el Cartagena fue radicalmente distinta: cuatro partidos y cuatro derrotas, uno de los pasos más breves por el banquillo albinegro.

Palomeque, el caso más singular

El nombre más complejo de esta lista es el de Manolo Palomeque, protagonista de varias etapas intermitentes en el banquillo del Cartagena.

Tras jugar en el Real Murcia entre 1995 y 1997 y lograr un ascenso desde Tercera a Segunda B, vivió varias etapas fugaces como técnico albinegro… hasta que en la temporada 2014-2015 firmó su capítulo más recordado: 22 partidos al frente del equipo y una salvación clave que evitó el descenso a Tercera División. Un cierre de círculo que reforzó su vínculo con ambos clubes.

Íñigo Vélez, el último en llegar

El técnico vasco aterrizó en Cartagena con la misión de reconducir una situación delicada. El destino ha querido que su debut llegue precisamente ante el Real Murcia, club en el que jugó 24 partidos en la temporada 2007-2008. Incluso marcó un gol con la elástica grana, el 2 de diciembre de 2007 en Son Moix.

Ahora, casi dos décadas después, Íñigo Vélez regresa a la Región como entrenador del eterno rival en pleno derbi regional. Una paradoja que no es nueva, pero que añade un componente emocional y simbólico a un choque que ya de por sí paraliza a la afición murciana.