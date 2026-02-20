Fútbol
La Deportiva Minera llega a su cruce de caminos: ascenso directo o play off
El cuadro de Llano del Beal, quinto en la tabla, se enfrenta este domingo al Xerez CD y una semana después visita al Recreativo de Huelva, los dos rivales que le superan en la clasificación. Ganar ambos compromisos o condenarse al camino largo.
Hay semanas que no se parecen a ninguna otra. La Deportiva Minera lo sabe. Lo saben en el vestuario, en la directiva que encabeza José Blaya y lo sabe, sobre todo, el técnico, que tiene muy claro lo que se juega el conjunto cartagenero en los próximos catorce días. Cuando el calendario regala dos partidos consecutivos contra los rivales que te preceden en la tabla, la afición no admite excusas: o pasas o te quedas. Y esa es, exactamente, la situación que afronta ahora mismo el equipo de Llano del Beal.
La derrota del pasado domingo en el estadio de La Nueva Victoria ante el Real Jaén (2-0) abrió una herida que, de momento, no sangra demasiado pero que podría enquistarse si los rojillos no responden con contundencia. Aquella tarde en Jaén, UCAM Murcia, Recreativo de Huelva y Xerez CD aprovecharon el tropiezo para adelantar a la Minera en la tabla. De la segunda posición a la quinta en un solo fin de semana: eso es el fútbol, y eso es lo que hace que este domingo en el Ángel Celdrán, con el partido programado para las doce del mediodía, sea mucho más que tres puntos.
Checa ante su pasado: el Xerez CD como primer obstáculo
El partido de este domingo tiene un ingrediente extra que lo carga de simbolismo. El Xerez Club Deportivo, cuarto en la clasificación y uno de los equipos que aprovechó a medias, porque solo empató, el tropiezo minero para escalar posiciones, llega al Ángel Celdrán en el que una persona le conoce perfectamente: Checa. El técnico de la Deportiva Minera estuvo hasta el pasado verano dirigiendo al conjunto jerezano y en la primera vuelta recibió un caluroso homenaje. Enfrentarse a tu ex equipo siempre añade tensión al ambiente, pero también responsabilidad.
Más allá de la anécdota personal, la Deportiva Minera no puede permitirse contemplar la derrota ni siquiera como hipótesis: con once jornadas por delante y cuatro puntos de distancia respecto al líder —el Águilas Fútbol Club, que además tiene un partido menos, precisamente ante el Recreativo de Huelva—, cada punto que se escape ahora se convierte en una losa casi imposible de levantar.
El aritmético dilema: ascenso directo o la ruleta del play off.
La situación es clara y los números no engañan. Con la salvación prácticamente resuelta —bastarían dos victorias más para alejar cualquier fantasma del descenso—, el verdadero debate en Llano del Beal se libra entre dos aspiraciones muy distintas. La primera, y más seductora, es el ascenso directo. Para mantener ese sueño vivo, la Deportiva necesita ganar al Xerez este domingo y luego hacer lo propio en el estadio Nuevo Colombino ante el Recreativo de Huelva. Dos victorias consecutivas contra los equipos que están por encima en la tabla: si eso ocurre, el escenario cambia radicalmente y la primera posición vuelve a estar al alcance de la mano. Si vence solo uno de los dos deberá esperar que los de arriba no hagan pleno para que la brecha no sea mayor.
La segunda opción es menos glamurosa pero no despreciable: el play off de ascenso. Sin embargo, tampoco esa plaza está garantizada. Por detrás de la Minera aprietan con fuerza equipos como el Lorca FC, el Extremadura UD y el Real Jaén —precisamente quien les dio la lección el pasado domingo— y un doble traspiés en estas jornadas decisivas podría complicarles mucho esa opción. El margen de error no es muy amplio.
El UCAM y el Águilas, ante un calendario favorable
Lo que complica aún más la ecuación es que los rivales directos no van a regalar nada. El líder, el Águilas FC, recibe al colista en su feudo, una cita que sobre el papel debería ser un trámite. El UCAM Murcia, tercero con tres puntos de ventaja sobre la Deportiva Minera, tiene por delante una visita al Estepona —antepenúltimo— y después recibe al Melilla, otro equipo en descenso. Dos semanas prácticamente regaladas para el cuadro universitario murciano, lo que hace que los de Llano del Beal no puedan esperar que los de arriba pinchen: tienen que hacer sus propios deberes y hacerlos bien.
En ese escenario, la única certeza es que la Deportiva Minera depende de sí misma para seguir soñando con lo grande. El inicio de 2026 fue espectacular, una racha que les catapultó hasta la segunda posición y encendió la ilusión de todo un municipio. Ese optimismo no ha muerto, pero necesita combustible urgente. Y ese combustible se llama victoria.
Día de club
La directiva de la Deportiva Minera ha decidido que el partido sea considerado ‘Día del Club’ por lo que los abonados tendrán que pasar por taquilla si quieren presenciar este duelo decisivo. En concreto, 10 euros. El precio para público en general es de 15 euros, en el que está incluida la afición visitante que se espera que llegue en un buen número.
