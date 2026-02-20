Fútbol
Colunga piensa en la pareja Ortuño-Flakus en busca del gol para el Real Murcia
La doble punta es una opción para romper una racha de cuatro partidos sin marcar
El Real Murcia atraviesa su peor momento de la temporada en el plano ofensivo y lo hace en la semana más exigente y cargada de significado del calendario: la del derbi regional ante el FC Cartagena. Cinco jornadas sin ganar y cuatro consecutivas sin ver portería han hundido al conjunto grana hasta la mitad de la tabla, una posición que resulta inaceptable para un equipo construido para pelear por el ascenso a Segunda.
La imagen de Adrián Colunga se ha ido deteriorando al mismo ritmo que sus pupilos han ido cediendo posiciones en la clasificación. El derbi es, precisamente, el escenario ideal para ofrecerla. O el peor posible para seguir hundiéndose. Con ese peso sobre los hombros, en el cuerpo técnico grana se barajan opciones para sacudir un equipo que ha perdido su mejor virtud: el gol.
Y en ese contexto cobra cada vez más fuerza una idea que ronda con insistencia la cabeza del preparador murcianista: alinear juntos desde el pitido inicial a sus dos delanteros centro de referencia, Juanto Ortuño y Flakus. La doble punta, una apuesta valiente y de alto voltaje ofensivo, respondería a una doble necesidad táctica y anímica: sorprender a un Cartagena que ha tenido una semana ún más complicada que la del club grana, y, sobre todo, inyectar pólvora y verticalidad a un ataque que lleva demasiadas jornadas instalado en la sequía más preocupante de la temporada.
Apostar por dos puntas de inicio implica renunciar a cierto equilibrio en el centro del campo, pero Colunga ya asumió ese riesgo la semana pasada. El gol es, sin duda, el gran debe del equipo en estas últimas semanas, y ante el eterno rival, el técnico asturiano parece decidido a buscarlo por la vía más directa y contundente posible.
- Una de las perfumerías más longevas de Murcia echa el cierre y pone su catálogo a disposición con 'descuentos especiales
- El último tramo del Arco Noroeste se inaugurará "durante la segunda quincena del mes de marzo"
- Fallece José Fuertes, consejero delegado del Grupo Fuertes e Hijo Predilecto de Alhama
- Ni Baleares ni Málaga: Murcia se consolida como uno de los paraísos favoritos por los extranjeros para comprar casa en España
- El Aeropuerto de la Región de Murcia se queda fuera del reparto histórico de 13.000 millones de Aena
- Más de 1.300 personas firman para constituir el nuevo Ayuntamiento 'Entre Dos Mares'
- Muere la sexagenaria atropellada por un camión en pleno centro de Mazarrón
- Este es el estado de los embalses de la Cuenca del Segura