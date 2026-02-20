Colunga piensa en la pareja Ortuño-Flakus en busca del gol para el Real Murcia

El Real Murcia atraviesa su peor momento de la temporada en el plano ofensivo y lo hace en la semana más exigente y cargada de significado del calendario: la del derbi regional ante el FC Cartagena. Cinco jornadas sin ganar y cuatro consecutivas sin ver portería han hundido al conjunto grana hasta la mitad de la tabla, una posición que resulta inaceptable para un equipo construido para pelear por el ascenso a Segunda.

La imagen de Adrián Colunga se ha ido deteriorando al mismo ritmo que sus pupilos han ido cediendo posiciones en la clasificación. El derbi es, precisamente, el escenario ideal para ofrecerla. O el peor posible para seguir hundiéndose. Con ese peso sobre los hombros, en el cuerpo técnico grana se barajan opciones para sacudir un equipo que ha perdido su mejor virtud: el gol.

Y en ese contexto cobra cada vez más fuerza una idea que ronda con insistencia la cabeza del preparador murcianista: alinear juntos desde el pitido inicial a sus dos delanteros centro de referencia, Juanto Ortuño y Flakus. La doble punta, una apuesta valiente y de alto voltaje ofensivo, respondería a una doble necesidad táctica y anímica: sorprender a un Cartagena que ha tenido una semana ún más complicada que la del club grana, y, sobre todo, inyectar pólvora y verticalidad a un ataque que lleva demasiadas jornadas instalado en la sequía más preocupante de la temporada.

Apostar por dos puntas de inicio implica renunciar a cierto equilibrio en el centro del campo, pero Colunga ya asumió ese riesgo la semana pasada. El gol es, sin duda, el gran debe del equipo en estas últimas semanas, y ante el eterno rival, el técnico asturiano parece decidido a buscarlo por la vía más directa y contundente posible.