Baloncesto
Color murciano en Valencia antes del Barça-UCAM Murcia
Los aficionados más madrugadores del conjunto universitario calientan motores en la capital del Turia
El UCAM Murcia CB afronta hoy uno de los momentos más esperado de los últimos meses. El conjunto universitario se mide esta noche al Barça en los cuartos de final de la Copa del Rey de Valencia. Y es que la edición más multitudinaria y masiva del torneo del KO va camino de tener claro color murciano. La cercanía con la capital del Turia y la buena dinámica del equipo durante los últimos meses, tras firmar la mejor primera vuelta de su historia y romper varios récords, ha llevado a que cerca de tres mil aficionados acompañen hoy al club murciano en las gradas del Roig Arena en su desafío ante el Barça.
Los más madrugadores se dejaron ver ayer por las calles de Valencia en la primera jornada de la Copa, donde mostraron sus apoyo a los jugadores y a un Sito Alonso que fue de los más aclamados tanto en los aledaños del Roig Arena como en su interior.
Durante el día de hoy, Estrella de Levante llevará a cabo un encuentro de la afición murciana previo al partido. Desde las doce y media de la mañana y hasta las cinco y media de la tarde, habrá una fiesta con paella valenciana y dos cervezas para aquellos que adquieran los tickets, que son al precio de 10 euros en preventa y de 15 el mismo día. El DJ Jorge Second amenizará el acto.
