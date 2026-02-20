La Carrera de la Mujer agota los dorsales en un mes

Hace justo un mes, el 20 de enero, se abrió el plazo de inscripciones para la XI Carrera de la Mujer, que se disputará el próximo 8 de marzo por las calles de Murcia. Y justo un mes después, la organización ha colgado el cartel de ‘no hay dorsales’ al agotarse los cinco mil. Ya no quedan más, solo para la prueba infantil que se llevará a cabo después de la absoluta. El ‘sold out’ en 2026 se ha alcanzado en tiempo récord para la cita lúdico deportiva que anualmente se celebra con motivo del Día Internacional de la Mujer.

El plazo era hasta el 3 de marzo o agotar los dorsales, como así ha sido. Una vez más, el respaldo social ha sido masivo, con inscritas de prácticamente todos los municipios de la Región en un eveto que organiza el Diario La Opinión en colaboración con las concejalías de la Mujer, Políticas de Conciliación y Mayores, y Deportes del ayuntamiento de Murcia, y la Comunidad Autónoma. La dirección deportiva corre a cargo de la Asociación Deportiva Correpormurcia.

Todas las imágenes de la presentación de la Carrera de la Mujer / Juan Carlos Caval

A las diez de la mañana del 8 de marzo de 2026, en la Plaza de la Cruz Roja, a la altura de la Convalecencia, se dará el pistoletazo de salida. El recorrido se desarrollará por el entorno del río Segura y el barrio del Infante, por avenidas grandes y adecuadas para una cita con cinco mil participantes. A lo largo del mismo también habrá puntos de animación para hacer más amena la prueba.

La entrega de la bolsa de la corredora con el dorsal-chip, la camiseta conmemorativa y otros obsequios de los patrocinadores, se realizará en tres jornadas en el Centro Comercial Thader: jueves 5 de marzo, de 17:00 a 21:00; viernes 6 de marzo, de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 21:00; y sábado 7 de marzo, también de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 21:00.

Habrá premios para las tres primeras clasificadas tanto en la clasificación absoluta como en las categorías Júnior (12 a 20 años), Senior (21 a 34), Veterana A (35 a 39), Veterana B (40 a 49), Veterana C (50 a 59), Veterana D (60 a 69) y Veterana E (a partir de 70). También se entregarán los premios a la mujer más veterana en la línea de meta, gimnasio o centro deportivo más numeroso, centro de la mujer o asociación, club de atletismo o asociación deportiva, empresa y centro educativo.

Carrera infantil

También la mañana del 8 de marzo, a partir de las doce, se disputará la segunda edición de la Carrera Infantil, para la que quedan 150 dorsales. Con el fin de promover la igualdad desde temprana edad, participarán conjuntamente niñas y niños, con pruebas de 0 a 5 años (200 metros), 6a 8 (500) y 9 a 11 (1.000) en un recorrido con salida y meta en la Plaza de la Cruz Roja, junto al Jardín Chino. No será competitiva y todos los participantes recibirán diversos obsequios de los patrocinadores, así como una medalla conmemorativa y un diploma.

Para participar en la misma habrá que registrarse a través de www.laopiniondemurcia.es/eventos/carreradelamujer/ o en la plataforma www.babelsport.com/evento/carrera-mujer-murcia-2026/. El dorsal también se podrá retirar el jueves 5 de marzo, el viernes 6 de marzo y el sábado 7 de marzo, en los mismos horarios, mientras que los obsequios se entregarán al cruzar la línea de meta.

Noticias relacionadas

Por tanto, ya está todo en marcha para las calles de Murcia se vuelvan a convertir en una gran fiesta deportiva femenina el próximo 8 de marzo.