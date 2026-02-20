Tenis
Carlos Alcaraz, en las semifinales de Doha: dónde ver del partido y a qué hora
El tenista murciano, tras un duro encuentro en cuartos de final, se enfrenta a Andrey Rublev por un puesto en la final
Carlos Alcaraz sufrió para derrotar en cuartos de final a Karen Khachanov, frente al que remontó después de perder la primera manga. Y este viernes se enfrentará a Andrey Rublev, número 14 del ranking ATP, por un puesto en la final que se disputará este sábado. Por la otra parte del cuadro, quien ya no está presente es Jannik Sinner, que cayó derrotado ante Jakub Mensik. El checo protagonizó la gran sorpresa del ATP 500 de Doha al eliminar al italiano.
En cinco ocasiones se han enfrentado Carlos Alcaraz, quien suma ya diez triunfos consecutivos en 2026, año en el que aún está invicto. Solo en una ocasión el triunfo ha caído del lado del ruso. El primer precedente se dio en 2023, en las Finales ATP, donde Alcaraz ganó en dos sets. La única derrota del tenista de El Palmar llegó en los cuartos de final del Masters 1000 de Madrid de 2024, un año donde se volvieron a cruzar en las Finales ATP. Y la temporada pasada, en las dos ocasiones en las que se enfrentaron, octavos de final de Wimbledon y cuartos de final de Cincinnati, el número 1 del mundo salió triunfador.
El año de Rublev
Rublev ha llegado a las semifinales después de superar en cuartos de final al griego Stefanos Tsitsipas en dos sets. Este año lo comenzó en el ATP 250 de Hong Kong, donde cayó en semifinales frente al italiano Lorenzo Musetti. Posteriormente, en el Open de Australia, fue el argentino Francisco Cerundolo quien acabó con sus esperanzas de realizar un buen papel en el primer Grand Slam del año al derrotarle en tercera ronda. Antes venció a Arnaldi y Faria.
Dónde verlo y a qué hora
El partido se disputará después de la final de dobles y dará comienzo no antes de las cinco y media de la tarde. Se podrá ver por Movistar. A continuación se medirán el francés Fils y Mensik en la segunda semifinal.
