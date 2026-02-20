La afición del UCAM Murcia alienta a su equipo antes del partido de Copa del Rey

Poco antes de las siete y media de la tarde, el UCAM Murcia CB ha llegado al Roig Arena, donde afrontará a partir de las nueve el partido de cuartos de final de la Copa del Rey ante el Barça. Como ya ocurrió en las dos anteriores participaciones en Granada y Málaga, decenas de seguidores se han congregado a las puertas del pabellón para animar a los jugadores. Con pancartas y cánticos, pero sin fuegos artificiales, como pretendía un grupo de seguidores -la Policía lo ha impedido siguiendo los protocolos de seguridad-, los jugadores han recibido el calor de los suyos, que se han desplazado en un número cercano a los tres mil hasta Valencia.

Las imágenes del recibimiento de la afición al UCAM Murcia / Dioni García

Uno a uno han ido bajando los jugadores del autobús. Todos se han acercado a los aficionados congregados tras las vallas que formaban el perímetro de seguridad. El entrenador, Sito Alonso, ha agradecido todo el apoyo recibido ante una cita histórica, la tercera para el club en los últimos cinco años.

Durante la jornada, Murcia ha estado muy presente en Valencia. Durante el mediodía se ha celebrado un encuentro en un polideportivo cerca del pabellón promovido por la empresa cervecera Estrella de Levante. El DJ Jorge Second ha amenizado la jornada, que ha concluido con todos los asistentes entonando el Canto a Murcia.