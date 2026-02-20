Adrián Colunga: "Cuando se habla del entrenador me importa entre cero y nada"

Adrián Colunga no hizo ninguna concesión al dramatismo. Ni la racha de cinco partidos sin ganar, ni los dos puntos de los últimos quince posibles, ni los cuatro encuentros consecutivos sin marcar alteraron el discurso del técnico asturiano, que compareció ante los medios con el mismo tono de siempre: trabajo, confianza y cabeza fría.

«La plantilla está trabajando muy bien, como todas las semanas. Somos conscientes de dónde estamos y de la exigencia que eso supone», insistió el entrenador grana, que prefiere mirar al campo antes que al calendario de resultados.

La Nueva Condomina acogerá el domingo (18.15 horas) el choque ante el FC Cartagena con más de 22.000 entradas ya vendidas. Una cifra que no pasó desapercibida para Colunga. «Es una maravilla tener ese respaldo, especialmente en el momento en el que estamos. Ahora tenemos la obligación de devolverles eso con una victoria», afirmó con rotundidad.

Confianza total en Piñeiro

Con Gazzaniga sancionado tras su expulsión en Alcorcón, Diego Piñeiro volverá a la portería en el partido más caliente del año. El joven guardameta arrastra el recuerdo del gol encajado en Santo Domingo, pero su entrenador no tiene ninguna duda sobre él. «Lo veo sensacional. Entrena muy bien y tengo plena confianza en él. Siempre juega con más de 20.000 personas en la grada, y eso dice mucho de lo que es como portero. Estará a la altura», garantizó Colunga.

Adrián Colunga, en rueda de prensa / Prensa Real Murcia

«Me importa entre cero y nada»

El arranque de 2025 no ha podido ser peor para el Real Murcia. Cinco jornadas sin conocer la victoria, apenas dos puntos de quince en juego y una sequía goleadora que se extiende ya a cuatro partidos. Números que inevitablemente sitúan el foco sobre el banquillo. Colunga, sin embargo, los recibió con una frialdad llamativa.

«Nosotros trabajamos igual. Sabemos que cuando hay esta racha de resultados siempre se habla del entrenador, pero me importa entre cero y nada. Lo que yo puedo controlar es el trabajo y cómo preparamos el partido del domingo», respondió sin perder la calma ni un instante.

En cuanto a la sequía de goles, el técnico se mostró convencido de que la situación está a punto de cambiar. «Estamos generando ocasiones. Ojalá el domingo podamos hacer tres o cuatro», dijo con una sonrisa, apelando a la confianza en el proceso y en las dinámicas de juego que está viendo en los entrenamientos.

Bajas y novedades

El preparador ovetense recuperará a Mier tras cumplir sanción y no descartó contar con alguno de los futbolistas que han estado en el dique seco estas últimas semanas. Alberto González, Jon García y Héctor Pérez trabajan para llegar al derbi, aunque hay dudas de que alguno pueda estar al cien por cien. «Están entrenando bien. Veremos si podemos contar con alguno de ellos el domingo», apuntó con prudencia.

Un Cartagena con muchas incógnitas

Enfrente llegará un FC Cartagena en plena transición, con Iñigo Vélez recién aterrizado en el banquillo albinegro tras el cambio de entrenador. Una circunstancia inusual que Colunga analizó con cautela pero sin excesiva preocupación. El técnico asturiano conoce bien los modelos de juego del preparador vasco por su etapa en el Recreativo y confía en que, con tan poco tiempo de trabajo, Vélez optará por propuestas asequibles para sus jugadores. «Hemos analizado su plantilla individualmente y tenemos que estar preparados para cualquier escenario», explicó.

Colunga también advirtió del carácter especial de este tipo de partidos. «Un derbi tiene un componente emocional diferente al resto. Cada acción, cada disputa tiene una carga distinta. Pero el equipo está perfecto y vamos a salir al cien por cien», concluyó el entrenador grana, dejando claro que el Real Murcia llega al partido con un único objetivo: darle a su afición la victoria que tanto llevan esperando.