El UCAM Murcia, el benjamín de la Copa con 40 años de vida

El UCAM Murcia CB tiene 40 años de vida, cumplidos el pasado mes de octubre, y es el segundo más ‘joven’ entre los ocho participantes en la Copa del Rey -solo el Tenerife nació posteriormente- que comienza hoy en Valencia con los duelos de cuartos de final Valencia Basket-Joventut y Real Madrid-Unicaja. Está ante su quinta participación en una fase final del torneo, la tercera en el último lustro. Y nunca ha jugado la final, algo que sí han hecho al menos una vez el resto de participantes. Además, no tiene ningún título en sus vitrinas, como sí tienen seis de los ocho elegidos.

Sin embargo, hay un club con mucha más historia y pedigrí entre los ocho elegidos que competirán en el Roig Arena, que tiene en su plantilla menos jugadores que hayan disputado al menos una fase final de la Copa, el Kosner Baskonia, el que le arrebató la condición de cabeza de serie al UCAM Murcia. Entre todos sus jugadores solo suman cinco presencias, y uno de ellos, Rodions Kurucs, lo hizo como universitario en Málaga 2024. El resto son Tadas Sedekerskis, con dos, y Khalifa Diop y Markus Howard, con una.

Diagne, ante su quinta presencia

En el conjunto murcianista, Moussa Diagne es el que más veces ha tenido la oportunidad de disputar el torneo. Es uno de los cuatro supervivientes, al margen del entrenador, de la anterior presencia de la entidad en la Copa. El senegalés estuvo en 2017 con el Barça, en 2020 con el MoraBanc Andorra, en 2023 con el Lenovo Tenerife y en 2024 con el UCAM. En total, ha disputado 7 partidos coperos con 73 minutos en pista.

Moussa Diagne, a su llegada ayer a Valencia / Miguel Ángel Montesinos/Superdeporte

El escolta Dylan Ennis está ante su tercera participación. La primera fue con el Casademont Zaragoza en 2020, y la segunda y última, en 2024 con los murcianistas. Solo ha disputado dos encuentros y 55 minutos. También con dos está Emanuel Cate, en Granada 2022 con el UCAM y en 2025 en Las Palmas de Gran Canaria con el Baxi Manresa, y contabiliza tres partidos (56 minutos).

Hasta cinco jugadores del plantel de Sito Alonso han jugado al menos un partido de la Copa. Howard Sant-Ross, en Málaga 2024, disputó 25 minutos contra el Real Madrid; Jonah Radebaugh estuvo en Badalona 2023 con el Valencia Basket, que cayó en cuartos de final contra el Madrid (jugó 17 minutos); Rubén López de la Torre, en 2023 con el Dreamland Gran Canaria, con el que jugó 2 minutos; Dani García contabiliza 16 minutos con el Manresa en Granada en 2022; y Sander Raieste, con el Baskonia en 2021 en Madrid, solo 4 minutos. Will Falk, por su parte, estaba en la plantilla de 2024, pero no llegó a jugar. En total, los jugadores del UCAM Murcia suman 248 minutos y 14 partidos. Para el resto, Michael Forrest, David DeJulius, Toni Nakic, Kelan Martin y Devontae Cacok, la Copa es una experiencia nueva en sus carreras deportivas.

Dylan Ennis, sonriente a su llegada al hotel de Valencia / Miguel Ángel Montesinos/Superdeporte

Sito ya ha ganado al Barça

Sito Alonso, por su parte, está ante su novena participación como entrenador jefe. Solo en tres ocasiones ha superado los cuartos de final: en 2016 con el Bilbao en La Coruña, con triunfo ante el Barça en cuartos y derrota frente al Gran Canaria; en 2017 con el Baskonia en Vitoria, donde cayó en semifinales frente al Real Madrid; y en 2022 con el UCAM Murcia -derrota contra el Barça tras ganar en cuartos al Valencia-. En el resto siempre se ha despedido en cuartos de final: en 2009 y 2010 con el Joventut, en 2012 con el Gipuzkoa, en 2015 con el Bilbao y en 2024 con el UCAM.