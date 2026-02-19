Sito Alonso: “No vamos a pensar en el rival, solo en ejecutar nuestro plan”

Ganar dos veces al Barça una temporada para un equipo como el UCAM Murcia es algo extraordinario. De hecho, es algo que ha pasado en contadas ocasiones. Y este viernes, en la Copa del Rey, el reto es mayor, porque para estar en semifinales, necesita volver a vencer a un rival al que hace apenas quince días derrotó en el Palacio de los Deportes después de una remontada espectacular.

Sito Alonso, entrenador universitario, hizo hincapié en esta circunstancia en la rueda prensa previa del duelo de esta noche: “Ganar dos partidos a un equipo como el Barça implica una responsabilidad grande para el tercero, sobre todo porque ellos no querrán permitirlo y nosotros tenemos la ilusión de agarrarnos a las cosas que han pasado buenas durante los enfrentamientos y disminuir las que nos han hecho daño, que han sido muchas”, explicó el técnico, quien considera que el choque de cuartos de final en Valencia será diferente a los dos disputados en liga: “Creo que tienen que cambiar alguna cosa todos. Los partidos de Copa tienen cosas especiales en cuanto a la capacidad que tienes de mantener tu identidad durante un partido donde existe más presión de la normal, porque sabes que si no ganas estás fuera, y las expectativas son más grandes. Nosotros vamos a intentar, a partir de ser nosotros mismos, ejecutar el plan que mejor nos venga sin pensar mucho en el rival porque sabemos que si pensamos mucho en ellos, la dificultad es muy grande. Si somos capaces de mantener nuestro estilo durante muchos minutos, tenemos más opciones de ganar al Barça o a cualquier equipo. Sin embargo, si no lo conseguimos, es muy difícil para nosotros”.

Por cómo ha llegado el UCAM a la Copa, nadie se fía de las universitarios. Pero Sito Alonso quiso dejar claro que “comparar al Barça con nosotros en una competición como la Copa del Rey, es un poco complicado. En este tipo de campeonatos la experiencia cuenta mucho, y cuando tienes jugadores que han ganado, que han estado en muchas de estas situaciones durante muchos años, es difícil igualarte a ellos. Nosotros buscábamos hace unos años que nuestra presencia en la Copa no fuera efímera, una cosa puntual, y hemos conseguido estar presentes en los últimos cinco años tres veces, y estamos orgullosos de ello”, comentó Alonso, quien hizo énfasis a continuación en que “de lo que más orgullosos estamos es de ser de un equipo competitivo y queremos mostrarlo también en cuartos de final. Si queréis que nosotros seamos los favoritos, pues bueno, a nosotros nos va a dar igual porque nosotros tenemos que hacer cosas que no dependen de favoritismo, sino del esfuerzo, del sacrificio y de la ilusión. Y luego debemos tener la fortuna de estar acertados, no de cara al aro, sino en las decisiones que tomemos. Pero sabemos a quién nos enfrentamos y sabemos su historia, quién es su entrenador y sus jugadores, pero decir que nosotros somos favoritos, es faltar respeto a la realidad”.

La camiseta del tejón de la miel

El equipo llegó a Valencia el miércoles y lo hizo con todo el cuerpo técnico luciendo una camiseta del tejón de la miel, ese animal al que aludió en una ocasión Sito Alonso en una rueda de prensa y que gracias a las redes sociales, se ha terminado de identificar con el equipo: “La camiseta no es un mensaje para nadie, es interno nuestro. Son unas camisetas que nos ha regalado Roge (fisioterapeuta) y que representan un poco ese Arca de Noé que tanto le gusta a él, que es aficionado a hacer comparaciones con animales. La verdad es que nos sentimos muy identificados con el tejón, que es un animal inferior al resto de la manada muchas veces, pero por su carácter es temido en algunas ocasiones porque no se rinde nunca. Y eso es lo que queremos representar, nada más. Además, esas camisetas llevan el número 7, que también ha sido casualidad, pero Tomás Bellas llevaba ese dorsal y creo que representa también lo que es un tejón de la miel. Son cosas bonitas que hay que agarrarse a ellas. Pero está claro que en ambición e ilusión, si nos gana alguien, tenemos un problema muy grande para poder competir en cualquier partido de la competición y más en la Copa”.

DeJulius y Cacok

El buen estado de forma de DeJulius y Cacok está en boca de todos en Valencia. Alonso aludió a la importancia que tienen ambos, pero con matices: “Saben perfectamente que sin el resto son jugadores bastante normales. Las cosas que tiene que hacer un equipo como el nuestro para ser competitivo y hacer resaltar, en este caso DeJulius y Cacok, son muchísimas, como velocidad de ejecución, robos de balón, no permitir que el Barça se posicione en la defensa que ellos quieren, porque ahí son verdaderamente temibles al estar tácticamente muy trabajados. Tenemos que hacer muchísimas más cosas para que brille cualquiera de nuestros jugadores a nivel individual. El problema que puede tener cualquier rival es si no dependemos de estos dos jugadores. Si somos muchos los que podemos hacer daño a los equipos contra los que nos enfrentemos, entonces sí que no somos tan previsibles, pero si dependemos solo de DeJulius y de Cacok, tenemos un problema grave para ganar al Barça”.

Sobre el pívot, que en los tres partidos de febrero ha sido el mejor a nivel individual de toda la ACB, añadió el entrenador que “en cuanto a personalidad, creo que es la estrella de la liga. Es una persona que ha estado veinte meses sin jugar a baloncesto, que tiene la capacidad de liderar diferentes cosas del equipo, y una ambición máxima por cada cosa que pasa en el día a día. Para nosotros es la estrella, una de nuestras estrellas, pero en cuanto a personalidad. Por eso me alegro de cualquier cosa buena que le pase a un jugador por el que apostamos cuando nadie apostaba por él”, concluyó.