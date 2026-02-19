Punter, Satoransky y Vesely, sin entrenar aún con el Barça

El UCAM Murcia viajó ayer con la incógnita de si podrá contar mañana en cuartos de final con Jonah Radebaugh, pero con el resto de la plantilla en condiciones para afrontar el partido. Su rival, del Barça, llegó a Valencia con muchas más dudas. De momento, Kevin Punter, Tomas Satoransky y Jan Vesely, que se han perdido por lesión los últimos partidos, no han podido realizar una sesión entera de entrenamiento a las órdenes de Xavi Pascual. Los checos han estado con problemas lumbares, mientras que el neoyorquino sigue tratando de acortar plazos tras una lesión sufrida en el aductor de la pierna izquierda. «Ninguno ha terminado un entrenamiento hasta el momento. A ver qué pueden hacer, pero vamos muy justos. A día de hoy -ayer para el lector- diría que los tres jugadores están fuera, pero a ver cómo evolucionan. Si los tenemos, hay que evaluar hasta qué punto nos pueden ayudar; es una decisión complicada si es que consiguen participar con el grupo en los entrenamientos», dijo el preparador catalán.

El técnico azulgrana quiso huir de nuevo del favoritismo de su equipo en el duelo contra los murcianos. Recordó que «el UCAM lo está haciendo muy bien, tiene el mismo número de victorias que nosotros en ACB y nos ha ganado las dos veces», aunque apuntó tamibén que «somos el Barça y vamos allí a ganar la Copa. Nos hubiese gustado llegar como estábamos hace un mes, pero vamos 100% a ganarla, con todo el respeto para nuestros rivales y enfatizando que solo hay una final para nosotros, el viernes».