Tenis
El Murcia Club de Tenis acoge a las mejores promesas del tenis español
32 tenistas buscarán este fin de semana el premio de acceder al cuadro final del Mutua Madrid Open sub’16
L.O.
El Real Murcia Club de Tenis 1919 acoge este fin de semana el clasificatorio del Mutua Madrid Open Sub-16, una cita que pondrá en juego dos plazas directas para la fase final en la Caja Mágica.
El torneo contará con 32 jugadores (16 chicos y 16 chicas) y solo los campeones de cada cuadro lograrán el billete a Madrid, donde se enfrentarán a los vencedores del resto de sedes nacionales.
La competición tendrá fuerte presencia regional, con Jaime Sala García en el cuadro masculino y Carmen María Muñoz Botía y Sara Gabriela Anoca en el femenino. También competirán los murcianos Jaime Alcaraz Garfia, Álvaro Marín Marín y Jorge Garcerán Conesa.
El torneo arrancará el viernes con los octavos de final y las finales se disputarán el domingo por la mañana en el RMCT 1919. Además, la entrada será gratuita durante todo el fin de semana.
Más que un título, lo que está en juego es la oportunidad de competir en la fase final de uno de los torneos más importantes del calendario internacional, una plataforma de proyección nacional para las jóvenes promesas del tenis.
