Hora, precio de las entradas y dónde ver en televisión el derbi Real Murcia-FC Cartagena

Real Murcia y FC Cartagena andan en horas bajas, pero poco importa eso si este fin de semana hay derbi regional. Cinco semanas seguidas llevan sin ganar los granas, mientras que los albinegros, pese a su triunfo del pasado domingo contra el Marbella, viven una semana de alta tensión después de la chapuza protagonizada por Alejandro Arribas a la hora de encontrar un entrenador oficial para el banquillo del Cartagonova. Después de no poder incorporar al argentino Federico Arias, anunciado y desanunciado en apenas 72 horas, el FC Cartagena intenta volver a la calma con la llegada de Íñigo Vélez, que este jueves ya dirigía su primer entrenamiento con el equipo cartagenerista.

Con Íñigo Pérez poniéndose manos a la obra y con el grana Adrián Colunga cruzando los dedos para ver si recupera a alguno de los futbolistas que aparecen en la enfermería, Real Murcia y FC Cartagena cuentan las horas para su próximo partido, un partido que vale más que tres puntos. Y es que este domingo, en Nueva Condomina, se vivirá el gran derbi regional. Con más de 20.000 entradas vendidas, pese a que ambos equipos no están en su mejor momento de forma desde el inicio de 2026, tanto murcianistas como albinegros quieren una victoria ante el eterno rival para recuperar un poco los ánimos, además de reengancharse a la pelea por estar en la parte alta de la clasificación.

Los precios de las entradas

Como el partido ha sido declarado de pago por parte del Real Murcia, los abonados del club grana tienen que pagar para poder asistir al choque. Los precios de las entradas para los socios son los siguientes

Fondos: 13 euros

Lateral: 15 euros

Tribuna Preferente: 17 euros

Abonado infantil (-12 años): 7 euros

VIP: 30 euros

Mientras que para el público en general los precios oscilan entre los 15 y los 30 euros:

Fondos: 25 euros

Lateral: 25 euros

Tribuna Preferente: 30 euros

Infantil (-12 años): 15 euros

Por su parte, los aficionados albinegros pagarán 25 euros.

En abierto

El derbi de Nueva Condomina llega solo dos meses y medio después del encuentro celebrado en el Cartagonova, donde el Real Murcia consiguió la victoria gracias a un gol del central Héctor Pérez.

Veremos a ver qué ocurre este domingo. El encuentro de esta segunda vuelta en el Grupo II de Primera RFEF se jugará el día 22 de febrero a las 18.15 horas. El choque será emitido en abierto por la televisión autonómica.