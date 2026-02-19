Galindo contra Galindo, un derbi fratricida y fraternal

En la Región de Murcia hay rivalidades que dividen bares, cuadrillas y sobremesas familiares. Pero pocas tan simbólicas como la que enfrenta al Real Murcia y al FC Cartagena. En casa de los Galindo Marín, esa frontera atraviesa el salón, el grupo de WhatsApp y hasta los veranos en la casa de campo. Pablo viste grana desde niño. Andrés, albinegro desde que decidió hacerse socio tras colgar las botas. Son hermanos y representan como pocos esa dualidad que hoy se respira en la comarca de Torre Pacheco, territorio históricamente murcianista que en los últimos años ha visto crecer exponencialmente el sentimiento cartagenerista. Hemos querido reunirlos en el campo de fútbol de su localidad como punto de encuentro ideal.

Pablo y Andrés Galindo, con las bufandas de sus equipos en el campo de Dolores de Pacheco. | IVÁN URQUÍZAR

Pablo (06 de julio de 1984) trabaja en el Ayuntamiento de Torre Pacheco, en la instalación deportiva de Dolores de Pacheco, donde ejerce como conserje desde hace años. Vive rodeado de porterías, vestuarios y conversaciones de fútbol base. Andrés (06 de diciembre de 1987), agricultor en la zona de Los Alcázares, cultiva pimientos, melones o alcachofas. Sus jornadas empiezan temprano, pendiente de todo lo que ocurre, pero cuando hay partido el campo puede esperar unos minutos más.

El fútbol no es solo una afición compartida: es el hilo conductor de sus biografías. Lo curioso es que, partiendo del mismo punto, eligieron caminos opuestos.

Familia futbolera

En los Galindo, el balón siempre estuvo presente. El responsable tiene nombre propio: su padre. «Fue el que nos enseñó a jugar al fútbol», recuerdan. En casa se veía fútbol por televisión, se comentaban alineaciones y se repetían goles imaginarios en el pasillo. La afición no fue impuesta, pero sí sembrada.

Son cuatro hermanos: una mayor, Pablo -el segundo-, Andrés -el tercero- y la pequeña de la casa. Crecieron en Dolores de Pacheco, entre entrenamientos, partidos de pueblo y fines de semana marcados por el calendario liguero. El orden de nacimiento también dibujó personalidades distintas: Pablo siempre fue metódico, amante del reglamento, lo que años después le llevó al arbitraje; Andrés, más pasional, más de sentir el fútbol desde la grada.

En Torre Pacheco y su entorno, durante décadas, la mayoría era del Real Murcia. Así lo explica Pablo: el peso histórico del club grana, sus temporadas en Primera y Segunda División, y la vieja Condomina como escenario mítico marcaron a generaciones enteras. Pero el fútbol, como la vida, cambia. «La gente joven lo que ha visto es al Cartagena en Segunda y eso ha hecho que se equilibre la balanza», reflexiona. En los últimos diez años, muchos adolescentes se han hecho albinegros porque es lo que han tenido más cerca en la élite.

Pablo tiene grabado su primer recuerdo murcianista: el ascenso en Granada con el gol de Pepe Aguilar. Aquel viaje fue iniciático. Después llegaron las tardes en La Condomina, la época de Acciari, Reinke o David Vidal, los ascensos, los descensos, las crisis y las resurrecciones. «Hemos tenido buenos y malos momentos, pero siempre se quedan los buenos», dice con la serenidad de quien ha aprendido a sufrir.

Andrés, en cambio, sitúa su punto de inflexión cuando dejó de jugar. Tras años en el fútbol regional, decidió hacerse socio del Cartagena en la temporada posterior al ascenso con Juan Ignacio Martínez, la 2009-2010. El viaje a Alcoy, el salto de categoría y la ilusión colectiva terminaron de atarle al escudo. Desde entonces no ha fallado. Su mujer también es abonada. Sus hijos también. En su casa el albinegro no es una moda, es identidad.

Pablo también tiene una historia profunda con el fútbol más allá del sentimiento grana. A los 23 años decidió entrar en el arbitraje, algo que hoy sería más complicado por los límites de edad. Descubrió un mundo nuevo, una familia paralela. Llegó a Tercera División, rozó la Segunda B y durante años vivió los partidos desde el silbato. «Los amigos que tengo ahora son de ese mundo», reconoce. Cuando a los 32 años el límite le cerró la puerta de seguir ascendiendo, perdió parte de la motivación. Pasó un año como informador y en fútbol base, pero no era lo mismo. Hoy sigue vinculado como entrenador de cadetes en la escuela de Balsicas. Siempre en el fútbol.

Andrés también jugó durante años y, cuando terminó su etapa competitiva, cambió el césped por la grada. Ahora acompaña a sus hijos al fútbol sala y vive el deporte desde el otro lado de la valla. Si Pablo analiza jugadas con mirada arbitral, Andrés lo hace con el corazón en la mano.

Los derbis, por separado

En los Galindo el derbi no se negocia, pero se respeta. No suelen compartir grada. Cada uno vive el partido con los suyos, en su sector, con su bufanda. El pique existe, aunque nunca traspasa la línea de lo fraternal.

Pablo ha ido dos veces al Cartagonova a ver el derbi y en ambas ganó el Real Murcia. Andrés recuerda especialmente el 1-4 en Nueva Condomina en Segunda División. «Fue un desastre», lanza Pablo. «No fue ningún desastre», replica Andrés entre risas. Así funcionan: ironía, memoria selectiva y algún mensaje al descanso.

Hace años que ambos equipos no coincidían en una categoría con regularidad, lo que ha reducido el número de enfrentamientos oficiales. Quizá por eso el del pasado mes de diciembre y el de este domingo se vive con una intensidad especial. En la previa del próximo ya tienen plan: comida por Murcia y después al estadio. La tradición no se rompe.

En lo futbolístico, Pablo es moderadamente optimista. Cree que el Real Murcia tiene plantilla para meterse en play off, aunque advierte que los fichajes de invierno siempre son una incógnita. «En el play off se va a meter seguro, luego ya veremos», afirma con convicción, aunque reconoce que ambos equipos llegan con sensaciones irregulares.

Andrés, por su parte, analiza con preocupación la situación institucional del Cartagena. Desconfía de los anuncios y desmentidos en la directiva estos meses, necesita más hechos que palabras por parte Alejandro Arribas y su directiva y teme que la incertidumbre afecte al vestuario y habla de «muchos fallos de principiantes». Aun así, ha querido mojarse sobre la situación del banquillo albinegro: «No voy a opinar del nuevo técnico porque no lo conozco, pero yo le hubiera dado continuidad siendo la semana del derbi a Raúl Guillén, que es de la casa y cartagenero» .

En algo coinciden y es que, pese a la mala posición liguera de ambos equipos, hay una verdad absoluta: los derbis no atienden a clasificaciones. Durante 90 minutos todo puede pasar.

Los hermanos Galindo, cara a cara / Iván Urquízar

Piscina albinegra

Si hay una imagen que resume la pasión de Andrés es la de su piscina. En el año 2018 decidió reformar una casa de campo y construirla. El encargado de la obra le preguntó si quería añadir alguna imagen decorativa. Andrés no dudó: el escudo del FC Cartagena en el fondo.

El albañil se sorprendió, ya que nunca le habían pedido algo así, pero aceptó. Andrés lo consultó en casa. Su mujer, también abonada, dio el visto bueno al instante. Y así nació una piscina albinegra que, cada verano, recuerda bajo el agua cuál es el equipo de la familia.

La piscina con el escudo del FC Cartagena del domicilio de uno de los hermanos Galindo / L.O.

El domingo, cuando el balón empiece a rodar, los Galindo volverán a dividirse. Uno soñará con el ascenso y el regreso del Real Murcia a categorías mayores que hace más de una década que no consigue. El otro pedirá estabilidad y puntos para un Fútbol Club Cartagena que quiere dar continuidad a su triunfo del pasado domingo. Después del partido habrá comentarios, alguna broma y quizá un silencio estratégico según el resultado. Pero habrá, sobre todo, familia.

Noticias relacionadas

La porra ya está echada. Andrés se moja: 1-3 para el Cartagena. Pablo confía en que el Real Murcia confirme sus aspiraciones de play off y apuesta por un 2-0. Pase lo que pase, en la familia de los Galindo el derbi no rompe nada. Solo añade una historia más que contar.