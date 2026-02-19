El FC Cartagena se encomienda a Íñigo Vélez para salir del vendaval

El Fútbol Club Cartagena tiene nuevo entrenador: Íñigo Vélez. Técnico vitoriano nacido el 15 de marzo de 1982, llega al Cartagonova para hacerse cargo de un proyecto que necesita urgentemente estabilidad y rumbo en la segunda mitad de la temporada. Su contratación pone punto y final a una de las semanas más convulsas y desconcertantes que se recuerdan en la historia reciente del club albinegro, un auténtico vendaval interno que durante tres días mantuvo en vilo a afición, cuerpo técnico y vestuario, y que ha dejado una herida institucional que solo los resultados podrán cicatrizar.

Nada hacía presagiar el terremoto cuando el árbitro pitó el final del encuentro ante el Marbella FC, en el que el conjunto cartagenero se impuso por 2-1. Todo apuntaba a que Raúl Guillén continuaría al menos una semana más al frente del equipo. Sin embargo, pocas horas después, pasadas las once de la noche de ese mismo domingo, el club sorprendía anunciando la incorporación del técnico argentino Federico Arias como nuevo entrenador. La operación se desmoronó tan rápido como se había construido: Arias carecía de la licencia UEFA preceptiva para ejercer en Primera Federación. Tras su fallido fichaje, el Cartagena confirmó que desestimaba su contratación ayer a mediodía.

Íñigo Velez en su etapa como entrenador del Recreativo de Huelva. / Twitter Recreativo

A partir de ese momento se abrió un casting exprés que duró poco más de 24 horas. El equipo se ejercitaba en el Cartagonova bajo las órdenes de Paco Imbernón, técnico del filial que tomó las riendas de forma provisional ante el vacío de poder en el banquillo. Las negociaciones se alargaron y el acuerdo no se cerró a tiempo: Imbernón dirigió el entrenamiento mientras, a escasos metros, los dirigentes ultimaban los flecos del contrato con Íñigo Vélez. Una imagen que resume con crudeza la situación del club que durante unos día carecía de un líder en el vestuario.

El desenlace llegó con el anuncio oficial del técnico vitoriano, un entrenador con una década de experiencia que conoce bien las exigencias de la categoría. Su carrera dio un salto en junio de 2018 al firmar por el Amorebieta, donde estuvo cuatro temporadas, dirigió 129 encuentros, logró el ascenso a Segunda División y dejó una huella profunda en un proyecto que él mismo ayudó a construir desde los cimientos.

Sus últimos años han sido más tortuosos: llegó al CD Lugo el 9 de marzo de 2023 con la misión de mantener la categoría en Segunda y no pudo conseguirlo. Firmó con la SD Ponferradina el 16 de junio de 2023, alcanzó una meritoria cuarta posición, pero fue destituido en marzo del año siguiente cuando la directiva consideró que el techo del equipo debía ser más alto. Su etapa más reciente fue en el Recreativo Huelva: comenzó el 22 de diciembre de 2024 y terminó el 26 de abril de 2025 con el equipo en puestos de descenso. Tres experiencias que no concluyeron como esperaba, pero que han templado a un técnico que conoce de primera mano lo que cuesta sobrevivir en esta categoría.

La agenda inmediata ya está marcada: hoy a las 10:00, Íñigo Vélez dirigirá su primer entrenamiento con el FC Cartagena. Mañana a las 13:00, será presentado oficialmente en el Cartagonova ante los medios. Y el domingo a las 18:00, llega el gran foco regional: derbi ante el Real Murcia, con un detalle que lo hace todavía más especial: Vélez vistió la camiseta murcianista en la temporada 2007-2008. Un debut que ya era exigente por sí solo se convierte así en un derbi regional cargado de historia, tensión y emoción contenida. La afición albinegra, que tenía en Raúl Guillén su candidato predilecto, espera que esta vez la fumata blanca sea definitiva y que el ruido de los despachos deje paso, de una vez, al único lenguaje que importa: el del balón.