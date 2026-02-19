Caja Rural Central pone de nuevo la mochila en la Carrera de la Mujer 2026

Un año más, Caja Rural Central estará en la Carrera de la Mujer. Y de nuevo pondrá la mochila que se llevarán a su casa todas las participantes de la prueba absoluta que se celebrará el próximo 8 de marzo, a partir de las diez de la mañana, con salida desde la Plaza de la Cruz Roja.

La entidad bancaria, que está fuertemente ligada al deporte y recientemente fue el patrocinador principal de la Vuelta Ciclista a la Región de Murcia, se ha convertido ya en una fiel colaboradora de la prueba. La mochila se entregará en la entrega de dorsales y contendrá todos los obsequios que la organización ha recabado para las inscritas a través de los patrocinadores.

La Plaza de la Noria del Centro Comercial Thader, con fácil acceso para todas, será donde en esta ocasión se entreguen los dorsales y todo el kit completo. Los horarios serán el jueves 5 de marzo, de 17:00 a 21:00; el viernes 6 de marzo, de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 21:00; y el sábado 7 de marzo, también de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 21:00.

Las inscripciones tanto para la carrera absoluta como la infantil aún se pueden formalizar a través de la web de La Opinión y de babelsport.com. Apenas quedan unos quinientos dorsales en la primera de las citas para alcanzar el límite de cinco mil, mientras que en el caso de la infantil restan por cubrirse doscientas plazas.