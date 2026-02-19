Antonelli 'vuela' con Mercedes y sigue el drama de Alonso y Aston Martin

A dos semanas del inicio del Mundial, Aston Martin sigue sumido en una crisis tan inesperada como evidente. No solo están en clara desventaja respecto a sus rivales en cuanto a cronos, sino sobre todo, en cuanto a fiabilidad. El coche de Fernando Alonso y Lance Stroll se rompe cada dos por tres y la pretemporada 2026 está siendo un calvario.

Tras participar solo el último de los cinco días de test privados de Barcelona, la escudería de Silverstone tampoco ha podido recuperar el ritmo en Bahrein. En la segunda semana de test en Sakhir se han advertido tímidos progresos respecto a la primera. El AMR26 ha alcanzado 320 km/h en recta y Alonso consiguió recortar la diferencia con el más rápido del miércoles a 2.7 segundos. Insuficiente todas luces.

Este jueves, la penúltima jornada de la pretemporada era también la última de Alonso al volante. Y aunque las cosas pintaban bastante mejor en la sesión matinal, con 40 vueltas sin incidencias, tras la pausa para almorzar el drama ha vuelto a instalarse en el box verde.

El asturiano ha comenzado una simulación de carrera, completando un primer stint de 16 vueltas, pero cuando afrontaba el segundo su coche ha ido perdiendo potencia a la salida de la curva 1 hasta quedarse definitivamente parado en la 4.

La causa fallo de motor. Bandera roja y nuevo jarro de agua fría para Fernando, que se ha bajado del monoplaza negando con la cabeza, con gesto serio y ha anticipado su despedida con solo 68 vueltas en total. "Hemos advertido un problema en la unidad de potencia y hemos decidido parar por precaución y llevar el coche a boxes", decía la nota de Aston Martin, señalando de nuevo a Honda.

"Soluciones en camino"

Adrian Newey, el ‘genio’ de la aerodinámica, está en un auténtico atolladero. Este año la F1 estrena reglamento con muchos cambios y parece que a estas alturas nada encaja en su ambicioso proyecto. El británico, que ha asumido la jefatura del equipo y la máxima responsabilidad en el diseño del coche, reconoce que van con retraso desde que se incorporó al equipo en marzo, tras el preceptivo periodo de ‘gardening’.

Además, por primera vez desde que rompieron su acuerdo como clientes de Mercedes, en Aston Martin han tenido que ocuparse de dos elementos cruciales: la caja de cambios y la suspensión trasera. Y lo más crítico, Honda no ha acertado con la unidad de potencia, un problema de difícil solución a corto plazo.

El constructor japonés, que contribuyó a la primera retirada de Alonso después de su desastrosa asociación con McLaren, se mudó a Red Bull e hizo volar a Max Verstappen hacia sus cuatro títulos (2021-2024). Para desesperación de los seguidores del asturiano, parece que ha vuelto a aterrizar mal como proveedor de motores en exclusiva de Aston Martin.

"Estamos encontrando pequeños problemas cada vez que salimos a la pista, hay mucho trabajo y mucho aprendizaje por delante, no seremos los más rápidos en Melbourne", advirtió la pasada semana Alonso. Ayer, pese a los problemas que experimentó Stroll en su turno de tarde, el bicampeón español hizo una lectura en clave positiva: “Todo tiene arreglo. La solución está ya en camino”, prometió.

Mercedes asusta

Esta mañana han aparecido unas cajas de HRC frente al box de Aston Martin y Alonso ha abordado una mañana plácida. Por la tarde, de nuevo, todo se ha torcido. Mañana Lance Stroll será el encargado de rodar y dará el último diagnóstico de los test.

Y en extremo opuesto, las nuevas unidades de potencia de Red Bull en colaboración con Ford le han dado 'alas' a Verstappen, que ha cerrado el día con 'paliza' de 139 vueltas al volante sin sobresaltos y tercero en la tabla de tiempos, superado por Kimi Antonelli y Oscar Piastri.

El piloto australiano de McLaren ha entrado en la última hora de ensayos liderando con un crono de 1.32.861, mejorando en cinco décimas el mejor tiempo matinal de su compañero y vigente campeón Lando Norris (1.33.453), pero un día más Mercedes ha querido confirmar su condición de equipo a batir en 2026.

Los de la estrella han repartido el trabajo entre Russell y Antonelli, que también se ha dado un 'atracón' de vueltas. Y el italiano ha escalado a la primera posición con un registro de 1.32.803, el más rápido de la pretemporada.

Ferrari ha dado una de cal y otra de arena. Lewis Hamilton ha salido a pista por la mañana con una asombrosa novedad en el alerón trasero del SF-26, que gira 180º al activar el modo recta, pero luego un problema de chasis le ha dejado toda la mañana en el box, con solo cinco vueltas. En la sesión vespertina, el heptacampeón ha acabado cuarto, a medio segundo de Antonelli y con 78 vueltas.

Los tiempos en Bahrein. Día 5.

1. K. Antonelli (Mercedes) 1'32"803 (79)

2. O. Piastri (McLaren) a 0"058 (86)

3. M. Verstappen (Red Bull) a 0"359 (139)

4. L. Hamilton (Ferrari) a 0"605 (78)

5. L. Norris (McLaren) a 0"650 (72)

6. F. Colapinto (Alpine) a 1"015 (120)

7. N. Hulkenberg (Audi) a 1"184 (73)

8. G. Russell (Mercedes) a 1"308 (77)

9. E. Ocon (Haas) a 1"398 (58)

10. L. Lawson (Racing Bulls) a 1"729 (106)

11. A. Albon (Williams) a 1"752 (117)

12. G. Bortoleto (Audi) a 2"460 (29)

13. O. Bearman (Haas) a 2"476 (69)

14. S. Perez (Cadillac) a 2"566 (50)

15. F. Alonso (Aston Martin) a 4"669 (68)

16. V. Bottas (Cadillac) a 7"390 (58)