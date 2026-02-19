Ana Alonso consigue el primer bronce olímpico de la historia para España en esquí de montaña

En septiembre sufrió un brutal atropello mientras entrenaba, pero Ana Alonso (Granada, 1994) no estaba dispuesta a quedarse fuera. Tras recuperarse en tiempo récord de las múltiples lesiones que sufrió al ser arrollada, la granadina, pareja de Oriol Cardona en los relevos mixtos, consiguió firmar un espectacular bronce en el debut olímpico del esquí de montaña en los Juegos Olímpicos de Milán Cortina 2026.

La suiza Marianne Fatton se coronó campeona olímpica, la francesa Emily Harrop consiguió la plata (+2.38) en una final que dejó a otra de las favoritas, la francesa Margot Ravinel en la última posición tras sufrir algunas complicaciones. La suya es ya la sexta medalla de España en unos Juegos Olímpicos de invierno y ha sido la primera del deporte en los Juegos Olímpicos.

"La verdad es que no tengo palabras, estoy súper emocionada. Quiero dar las gracias a los que estuvieron conmigo estos meses tan difíciles. La gente me miraba como si estuviera loca, no pensaban que llegaría a los Juegos y hoy tengo la primera medalla", ha compartido a los micrófonos de teledeporte muy emocionada y deshecha en lágrimas.

"Ha sido super duro, de verdad. Mi gente ha creído en mí. Mi familia, los fisios, mis compañeros... He sentido su fuerza y a pesar del camino que he tenido me siento muy afortunada", ha zanjado asegurando que su rodilla va "a aguantar como una campeona" para el sábado. "Estoy en una nube, pero hay que bajar a tierra que queda trabajo por hacer", ha resumido.

Ligamentos destrozados

Podría decirse que ha sido la historia de Lindsay Vonn pero con final feliz. El pasado 24 de septiembre, Ana fue atropellada por un todoterreno cuyo conductor quedó cegado por el sol en el cruce de la carretera que va de Granada a Quéntar. El impacto le destruyó el ligamento cruzado anterior y el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda, le provocó una fisura de maléolo y una luxación acromioclavicular y a pesar de que los pronósticos no eran buenos, la granadina optó por el tratamiento conservador para conseguir llegar hoy aquí.

"En el último momento, cuando vi que no tenía escapatoria, pude poner el cuerpo duro y prepararme para el golpe… y estoy convencida de que eso fue lo que evitó algo mucho peor", afirmó en sus redes sociales tras el atropello. Tras muchísimo trabajo de fisioterapia y fuerza, Ana consiguió reaparecer con una rodillera en la última cita de la Copa del Mundo y llegar esperanzada a la cita italiana.

Semifinal con dos españolas

La granadina logró el pase a la final de la prueba tras terminar segunda en la misma semifinal en la que quedó fuera la catalana Maria Costa. La granadina Alonso y la catalana Costa, encuadradas en la primera de las dos rondas semifinales, concluyeron -bajo una fuerte nevada- tercera y sexta, respectivamente, en una serie en la que la francesa Emily Harrop fue la primera en cruzar la meta, por delante de la suiza Marianne Fatton.

Costa quedó eliminada en ese instante, pero como a la final de la primera prueba olímpica de esquí de montaña de toda la historia pasaron las dos mejores de cada serie, más los dos mejores tiempos restantes ('lucky loosers'), Alonso (3:09.19) tuvo que esperar a que se resolviera la segunda serie; tras la cual se confirmó su pase a la final.

Noticias relacionadas

Este sábado, la granadina disputará los relevos mixtos junto al campeón olímpico masculino, Oriol Cardona, en la última cita de esta disciplina en los Juegos de invierno.