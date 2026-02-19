Alcaraz, en los cuartos de final de Doha: dónde verlo y a qué hora

Carlos Alcaraz ya está en los cuartos de final del ATP 500 de Doha, la misma ronda donde cayó el año pasado eliminado. El tenista de Murcia, que sigue invicto este año después de ganar el Open de Australia, tiene este jueves que enfrentarse al ruso Karen Khachanov, quien ocupa el puesto 17 de la ATP y frente al que vivirá el sexto duelo particular. Los otros cinco acabaron con victoria del número 1 del mundo, que avanza junto a Jannik Sinner hacia la final, que se disputará el sábado.

El murciano superó en octavos de final al francés Royer en un duro partido que se le complicó en el segundo set. Ahora buscará su novena victoria consecutiva después de ganar un choque donde cometió más errores de los habituales. Pero en el momento justo, cuando veía perdida la segunda set, dio un acelerón para evitar la tercera. Del 2-5 pasó al 7-5 firmando una de esas remontadas que se están convirtiendo en habituales.

Carlos Alcaraz recibe la felicitación de Khachanov tras lograr el pase a semifinales / Rodrigo Jiménez

Por su parte, Khachanov superó a Fucsovics en un otro duro encuentro que sí se fue hasta los tres sets (6-2, 4-6 y 6-4). Desde el pasado mes de mayo en Roma no se han visto las caras ambos tenistas. El triunfo cayó el lado del murciano en octavos de final. Con anterioridad se habían enfrentado en Roland Garros 2022, Hamburgo 2022, Masters 1000 de Madrid 2023 y Beijing 2024. En todas las ocasiones ganó Alcaraz.

El año de Kchachanov

No ha tenido un buen arranque de 2026 el ruso, que cayó en primera ronda del ATP 250 de Hong Kong y después eliminó a Michelsen y Basavareddy en el Open de Australia, donde perdió en tercera ronda contra el italiano Darderi. En su último torneo, el ATP 500 de Rotterdam, eliminó a Jesper de Jong, pero después se despidió ante el mallorquín Jaume Munar.

Dónde verlo y a qué hora

El partido ha sido fijado como el primero de la tarde en Doha. Dará comienzo no antes de las 17:30 horas y se podrá ver en Movistar. Posteriormente jugará Jannik Sinner, al que solo se puede enfrentar en la final, con Mensik. Los otros dos duelos de cuartos de final son Tsitsipas-Rublev y Lehecka-Fils.