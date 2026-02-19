El Águilas FC no se fía de la visita del colista

El pasado lunes de carnaval, la plantilla y cuerpo técnico del Águilas FC disfrutaron de la fiesta aguileña como unos carnavaleños más, compartiendo la fiesta con los vecinos y aficionados. Los seguidores costeron no dudaron en trasladarles “ilusión y cercanía", explicaba Adrián Hernández, añadiendo que "son los que nos dan fuerza si nos falta, aportando esa energía extra que te puede dar la posibilidad de luchar". Las palabras del técnico costero llegaban en la previa del encuentro ante el Atlético Malagueño. "El equipo ha sido responsable, tuvimos un día en el que todos quedamos y dimos una vuelta en el carnaval, decía el entrenador murciano.

Sobre el rival del domingo a las seis de la tarde en el Centenario El Rubial, el técnico ha asegurado que “es un equipo complicado como filial, además de estar en la mejor racha de toda la temporada, llevando dos empates y dos victorias de los últimos cinco partidos”. “Es un equipo que, sobre todo, cuando ellos tienen el balón, cuando tú estás en fase defensiva te hace sufrir mucho, te somete”, asegura el técnico, quien advierte que “tenemos que estar mentalizados y también nosotros ser capaces de someterlos, salir con la máxima concentración, con la máxima intensidad y con la máxima capacidad de poder hacerle sufrir en lo que ellos no son tan buenos”, ampliado las consignas en “que ellos no nos hagan sufrir a nosotros en lo que son muy buenos”.

Recordando que el rival del domingo “tiene un buen trato de balón, unas capacidades con balón que te hacen sufrir en cada uno de los momentos del partido”. "Si somos capaces de dar respuesta cuando presionamos, de dar respuesta cuando estamos en bloque medio, pues lo haremos bien”, continuaba, apuntando que “como tengamos desajuste en cualquiera de las dos alturas defensivas, pues sufriremos mucho porque tienen capacidades”. Adrián Hernández espera que su equipo tiene que “ser también capaz de quitarle el balón a ellos porque ahí es donde ellos son más vulnerables y no es fácil quitarle el balón, seguro que ellos vienen a tenerlo y nosotros intentaremos discutirles esa posición”.

A Adrián Hernández le preocupa que su equipo piense se confíe al jugar el líder contra el colista: “Es lo que más miedo me da. Este tipo de partidos siempre hay todos los años, en todos los grupos, en todas las categorías, muchas bofetadas, hay que llamarlo así, que se dan de equipos que van primero, segundo, tercero, contra equipos que van último, penúltimo, antepenúltimo, en los cuales te dan alguna bofetada y te dejan un poco groggy y sucede en cada una de las categorías.

Para la cita tiene la duda de Antonio Sánchez, quien se sigue recuperándose de su lesión, mientras que no podrán contar con José Mas, ni con Kevin Manzano, quienes están sancionados, al igual que Chris Martínez, quien también está lesionado.