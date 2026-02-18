La UEFA abre una investigación para confirmar si hubo insulto racista de Prestianni a Vinícius

La UEFA ha anunciado oficialmente la apertura de una investigación para determinar lo sucedido entre Gianluca Prestianni y Vinicius Júnior en el partido entre Benfica y Real Madrid correspondiente a la ida de los dieciseisavos de Champions. Para ello "los inspectores de Ética y Disciplina de la UEFA abren una investigación por posible infracción del Reglamento Disciplinario de la UEFA”, afirma el comunicado emitido por la UEFA. También se añade que "se ha nombrado un Inspector de Ética y Disciplina de la UEFA para investigar las denuncias de comportamiento discriminatorios durante la fase eliminatoria de la UEFA Champions League 2025/2026 entre el Club Benfica y el Real Madrid CF el 17 de febrero de 2026. Se proporcionará más información sobre este asunto próximamente". .

El inspector designado empezará estudiando los informes del emisario de la UEFA en el partido y después abrirá una ronda de consultas que incluirá la declaración de los dos jugadores implicados, el argentino Gianluca Prestianni, del Benfica, y Vinícius Júnior, del Real Madrid. A ellos se sumarán algunos testigos que se han pronunciado al respecto, por ejemplo Kylian Mbappé o Eduardo Camavinga, que estaban cerca de ambos cuando se produjo el supuesto insulto racista.

Si la UEFA consigue demostrar que existió el insulto racista, Prestianni se enfrenta a duras sanciones. El artículo 14 del código disciplinario de la UEFA advierte que “cualquier entidad o persona, sujeta al reglamento, que insulte la dignidad humana de un individuo o grupo de individuos por cualquier motivo, incluyendo el color de piel, la raza, la religión, el origen, el género o la orientación sexual, estará sujeta a una suspensión de al menos diez partidos o por un período de tiempo determinado, o a cualquier otra sanción apropiada”.

Los plazos deben acelerarse, ya que la semana que viene se jugará el partido de vuelta en el Santiago Bernabéu. Será el próximo miércoles, por lo que la UEFA debe trabajar rápido para sacar alguna conclusión y proponer castigo, en el caso de confirmar el insulto. La temporada pasada la UEFA abrió un expediente con su Comité de Ética y Disciplina durante el partido de octavos entre el Atlético y el Real Madrid, siendo investigados Rüdiger, Mbappé y Ceballos. UEFA tardó diez días en tener un veredicto, pero llegó tres días antes del partido de vuelta. Entonces se decidió suspender por un partido de al alemán y al francés, además de sufrir una multa económica, que también tuvo que afrontar Ceballos. Así que se espera que antes del miércoles haya un veredicto sobre lo ocurrido en el césped del estadio lisboeta.

El Benfica respalda a Prestianni

El club lisboeta ha hecho público un comunicado en el que respalda a sus jugador, que ha negado en redes sociales haber insultado al brasileño del Real Madrid. "El Benfica acoge con un espíritu de total colaboración, transparencia, apertura y claridad las medidas anunciadas hoy por la UEFA, tras el presunto incidente de racismo ocurrido durante el partido contra el Real Madrid. El club reafirma, de forma clara e inequívoca, su compromiso histórico e inquebrantable con la defensa de los valores de igualdad, respeto e inclusión, que corresponden a los valores fundamentales de su fundación y de los que Eusebio es el mayor símbolo”, indica el comunicado. “El Benfica reafirma su apoyo inquebrantable a la versión de los hechos presentada por el jugador Gianluca Prestianni, cuyo comportamiento dentro del club siempre ha estado guiado por el respeto a los adversarios, a las instituciones y a los principios que definen la identidad del Benfica. El club deplora la campaña de desprestigio de la que ha sido víctima el jugador”, concluye el mismo.

El Benfica ya había colgado un vídeo en el que rebate la versión de los futbolistas del Real Madrid que dijeron haber oído el insulto de Prestianni. Kylian Mbappé fue el más categórico al afirmar que había escuchado personalmente "cómo le había dicho cinco veces 'eres un mono". La cuenta de redes sociales del club lisboeta cuelga un vídeo en el que se aprecia lo ocurrido con el siguiente mensaje: "Como demuestran las imágenes, dada la distancia, los jugadores del Real Madrid no pudieron escuchar lo que dicen haber escuchado".

Infantino apoya a Vinícius

Otra institución que se ha pronunciado por voz de su presidente, Gianni Infantino, ha sido la FIFA. El dirigente no ha dudado en posicionarse del lado del brasileño a través de un comunicado: “Me conmocionó y entristeció ver el presunto incidente de racismo hacia Vinícius Junior en el partido de la UEFA Champions League entre el SL Benfica y el Real Madrid CF. No hay absolutamente ningún lugar para el racismo en nuestro deporte ni en la sociedad; necesitamos que todas las partes interesadas pertinentes tomen medidas y exijan cuentas a los responsables”.

Un escrito en el que añade lo siguiente: "En la FIFA, a través de la Posición Global Contra el Racismo y el Panel de los Jugadores, nos comprometemos a garantizar que los jugadores, los árbitros y los aficionados sean respetados y protegidos, y que se tomen las medidas adecuadas cuando se produzcan incidentes. Felicito al árbitro François Letexier por activar el protocolo antirracismo utilizando el gesto del brazo para detener el partido y abordar la situación. La FIFA y el fútbol muestran plena solidaridad con las víctimas de racismo y cualquier forma de discriminación. siempre seguiré reiterando: ¡No al racismo!¡No a cualquier forma de discriminación!“.