El Real Murcia, al derbi en medio de su mayor sequía en Primera RFEF

Lleva el Real Murcia toda la temporada pagando su falta de gol. Lo han sufrido los aficionados granas cada jornada disputada hasta ahora y lo deja bien claro la clasificación. Y es que, solo seis equipos han marcado menos que los murcianistas en este Grupo II, y curiosamente tres de esos clubes -Sanluqueño, Sevilla Atlético y Marbella- aparecen en la zona de descenso.

22 tantos a favor es una cifra demasiado pobre para un equipo que iniciaba la competición con el objetivo de ser campeón. Solo hay que mirar al play off para confirmar uno de las grandes carencias de los murcianos. El Sabadell, líder, ha marcado ya 31 goles, y hasta 35 suma el Atlético B. Con 27 aparecen el Eldense y el Algeciras, mientras que el Europa alcanza los 32. Pero no acaban aquí las estadísticas que dejan más que señalado el poderío ofensivo de los granas. De los 14 primeros, solo el Teruel (17) y el Alcorcón (22) marcan menos que los de Nueva Condomina.

No es nueva, por tanto, la falta de pegada del Real Murcia. Pero, en las últimas jornadas, ese problema de cara a gol se ha agravado, y lo peor. Tras la derrota de este fin de semana en Santo Domingo frente al Alcorcón, el equipo de Colunga suma ya 437 minutos sin marcar un gol, y es que el último tanto celebrado por los granas llegó a comienzos del mes de enero, concretamente el día 11, cuando Álvaro Bustos abría el marcador frente a un Hércules que acabaría llevándose un empate de Nueva Condomina.

Aquel gol llegó en el minuto 13, por lo que a los 70 minutos de ese partido, hay que sumar los 90 de los cuatro siguientes. Porque el Real Murcia se ha quedado a cero ante Ibiza (2-0), Algeciras (0-2), Teruel (0-0) y Alcorcón (1-0).

Y sin gol, no hay victorias. De ahí, que los de Colunga encadenen ya cinco partidos sin ganar, un bache que les ha llevado a alejarse de la zona de play off incluso teniendo pendiente el partido aplazado frente al Marbella.

Para entender la grave situación del club, solo hay que mirar a temporadas anteriores. Si analizamos el resto de cursos de los granas en Primera RFEF, nunca antes el Real Murcia había vivido una crisis goleadora como la actual, en la que ya suma 437 minutos sin marcar. Un récord negativo que viene a confirmar la pésima campaña que están viviendo los murcianistas en este 25-26 pese a la gran inversión económica realizada por Felipe Moreno, que en verano llegó a pagar 500.000 euros para hacerse con los servicios de Flakus y que en este mes de enero ha elevado la apuesta para traerse a un Juanto Ortuño que este pasado domingo ya era titular.

Esta sequía goleadora supera a la vivida en noviembre de 2023. En aquel mes, los granas se quedaron sin marcar frente al Ceuta (1-0), el Castilla (0-0) y el Intercity (0-0). Después la derrota contra el Ceuta, Munúa era destituido como técnico, siendo Alfaro el que ocupó el banquillo las dos siguientes citas, en las que no se pasó del empate a cero. Después de tres jornadas sin celebrar un gol, los granas volvían a marcar el 26 de noviembre frente al Málaga, aunque de poco sirvió el gol, ya que el choque en NC acababa con goleada a favor de los visitantes (1-4).