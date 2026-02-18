Íñigo Vélez, el elegido para acabar con 72 horas de caos

El Fútbol Club Cartagena busca nuevo entrenador. Y, tras 72 horas de caos, el elegido en el Cartagonova es Íñigo Vélez, técnico vitoriano nacido el 15 de marzo de 1982 y con el que se mantiene una negociación de máxima urgencia con el fin de apaciguar la crisis generada después de la chapuza firmada por los albinegros tras el anuncio el pasado domingo de la contratación del argentino Federico Arias, un Fernando Arias que anunciado como técnico pero que no puede entrenar en España.

Después de que el lunes, Alejandro Arribas se ‘suicidara’ con la chapuza de Arribas, en las oficinas del Cartagonova buscan una solución urgente, y es que el equipo vuelve hoy a los entrenamientos para preparar el derbi del domingo y lo hará sin un técnico titular al frente.

Después de apartar a Raúl Guillén del banquillo y de anunciar a un técnico que no puede entrenar en España, en el FC Cartagena no quedó otra que correr en la jornada de ayer. Y la idea fue regresar al plan original, reiniciándose las negociaciones con Íñigo Vélez. El vitoriano ya sonó con fuerza cuando se destituyó a Javi Rey, pero después, entre el bloqueo federativo y la entrada de Arribas en acción, sacándose de la chistera a Arias, todo quedó frenado.

Hasta última hora de ayer se mantuvieron las negociaciones, pero no hubo acuerdo. Habrá que ver si hoy se avanza para poner fin a una de las semanas más convulsas y desconcertantes que se recuerdan en la historia reciente del club albinegro, un auténtico vendaval interno que comenzó aparentemente de la nada y que 72 horas mantiene en vilo a afición, cuerpo técnico y hasta al propio vestuario.

Raul Guillén, en un entrenamiento / Prensa FC Cartagena

Nada hacía presagiar el terremoto que se avecinaba cuando el árbitro pitó el final del encuentro ante el Marbella FC, en el que el conjunto cartagenero se impuso con solvencia por 2-1. Todo apuntaba a que Raúl Guillén continuaría al menos una semana más al frente del equipo, con relativa tranquilidad y sin sobresaltos. Sin embargo, pocas horas después, pasadas las once de la noche de ese mismo domingo, el club sorprendía a propios y extraños anunciando la incorporación del técnico argentino Federico Arias como nuevo entrenador. Un nombre que no figuraba en ninguna quiniela y que generó tanto escepticismo como curiosidad entre la afición albinegra.

El asombro inicial dejó paso rápidamente a la perplejidad cuando, horas antes de la presentación oficial prevista para el lunes al mediodía, trascendió que Arias no disponía de la licencia UEFA reglamentaria para poder ejercer como entrenador en Primera Federación. Un error de bulto en la gestión que obligó a la directiva presidida por Alejandro Arribas a rectificar de forma inmediata y buscar, de nuevo, un nuevo perfil técnico en tiempo récord. La imagen del club quedó inevitablemente dañada ante el conjunto del fútbol español.

A partir de ese momento se abrió un casting exprés que, para decepción de los seguidores albinegros, sigue abierto. Sin noticias oficiales desde el Cartagonova, que no ha abierto la boca después de emitir un comunicado para suspender la rueda de prensa de presentación de Arias en la mañana del lunes, solo se sabe que ahora mismo se negocia con Íñigo Vélez.

Federico Arias, en su presentación con Chacarita en 2021. | CHACARITA JUNIORS / Chacarita

El vitoriano es un entrenador con una década de experiencia en el fútbol profesional y semiprofesional que conoce bien las exigencias de la categoría. Su trayectoria comenzó en el fútbol base del Aurrera, en el País Vasco, antes de dar el salto al fútbol sénior con la Unión Deportiva Aretxabaleta en la Preferente de Guipúzcoa. Fue en junio de 2018 cuando su carrera tomó otra dimensión al firmar por el Amorebieta de Segunda B, donde permaneció cuatro temporadas dirigiendo al equipo en 129 encuentros y dejando una huella profunda en el club y en su afición.

Sin embargo, los últimos dos años y medio han resultado más tortuosos para el técnico vitoriano. Su primera experiencia con cierto grado de exigencia llegó el 9 de marzo de 2023, cuando se incorporó al CD Lugo con la misión de mantener la categoría en Segunda División. No pudo conseguirlo. El 16 de junio de ese mismo año firmó con la SD Ponferradina en Primera Federación, donde logró situar al equipo en una meritoria cuarta posición, pero fue destituido en marzo del año siguiente ante las expectativas más ambiciosas de una directiva que esperaba más. Y el pasado 22 de diciembre de 2024 comenzó su etapa más reciente al frente del Recreativo Huelva, también en Primera Federación, que concluyó abruptamente el 26 de abril de 2025 con el equipo en puestos de descenso y sin capacidad de reacción para evitar la caída de categoría.

Tres etapas que no concluyeron como hubiera deseado, pero que han forjado un perfil técnico conocedor de la Primera Federación, de sus ritmos, de sus peligros y de sus exigencias. Ese bagaje acumulado es, precisamente, uno de los argumentos que ha inclinado la balanza a favor de Vélez en el proceso de selección. El técnico vitoriano asume ahora el reto de estabilizar a un FC Cartagena que lleva semanas moviéndose más en los despachos que sobre el césped, y que necesita con urgencia trasladar toda la atención al terreno de juego si quiere cumplir los objetivos de la temporada. La afición albinegra espera que, esta vez, la fumata blanca sea definitiva.