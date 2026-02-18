Las gestas del UCAM Murcia en Valencia: del palmeo de Tillie a la Copa más multitudinaria

El UCAM Murcia CB pisará por primera vez el imponente Roig Arena el viernes para medirse al Barça en los cuartos de final de la Copa del Rey (21.00 horas, DAZN). Un escenario nuevo, con capacidad para acoger a 15.600 espectadores y totalmente desconocido para una plantilla que quiere seguir haciendo historia.

De la misma forma que el club la ha estado escribiendo durante la última década a tan solo unos 500 metros de la ubicación que acogerá el evento más multitudinario de la ACB a partir de este jueves. Pues en el pabellón Fuente de San Luis, en la ‘Fonteta’, el equipo murciano ha firmado valiosas gestas que le han permitido ir sembrando semillas para llegar hasta donde se encuentra ahora.

Allí, siempre acompañado por sus seguidores más fieles, el UCAM Murcia ha logrado coleccionar en Valencia una serie de gratos recuerdos durante la última década. Hasta el ascenso del Covirán Granada, la capital del Turia era el único desplazamiento más cómodo y asequible para los aficionados murcianos, que han visto cómo su equipo iba subiendo de escalón en escalón hasta situarse en el piso que todos sueñan.

Del palmeo de Kim Tillie para conseguir una de las victorias más celebradas, al alivio de 2017, el triple de McFadden o los dos triunfos en el play off de 2024. Un aprendizaje perfecto para que Valencia también pueda quedarse grabada a fuego a partir de este fin de semana, aunque esta vez por otro hito aún más gigante. Y que también empujarán por conseguir los 3.000 aficionados que se esperan en las gradas.

Tillie silencia la Fonteta

Con el 94-94 en el marcador y tan solo siete décimas por disputarse, el UCAM Murcia se adjudicó la victoria en Valencia a finales de enero de 2013. El equipo murciano lograba así su octavo triunfo en 19 jornadas esa temporada gracias al palmeo de Kim Tillie tras un saque de banda ejecutado por Berni Rodríguez.

La pizarra de Óscar Quintana salió a la perfección tras un partido en el que los universitarios mostraron una gran solidez mental y capacidad de acierto ante uno de los equipos más poderosos de la competición. Se da la circunstancia de que el equipo murciano también contaba esa temporada en su plantilla con Marcus Lewis, un pívot de 2,03 metros, es decir, tan solo dos centímetros más de estatura que un Devontae Cacok que llega a la Copa rozando el MVP del mes de febrero en la ACB.

Los jugadores del UCAM Murcia CB celebrando la victoria de 2013 en Valencia con el palmeo de Tillie. / ACB Photo/M. A. Polo

Feliz fin de curso en 2017

El UCAM Murcia fue capaz de tocar el cielo en mayo de 2017 después de situarse cerca del infierno. Si un año antes el club murciano había firmado la mejor temporada de su historia hasta entonces y disputado por primera vez el play off por el título de la ACB, apenas unos meses más tarde se veía peleando por escapar del fondo de la tabla. Sin embargo, el regreso de Fotis Katsikaris permitió tomar el impulso necesario para cambiar el guion.

Un guion que acabó en final feliz con el triunfo en Valencia en la última jornada, lo que permitió finalizar en la novena posición y sellar el pasaporte para continuar en Europa al entrar en la Basketball Champions League. El entrenador griego acabó manteado en la puerta de la Fonteta en una imagen para el recuerdo.

Fotis Katsikaris, entrenador del UCAM Murcia CB, manteado en la puerta de la Fonteta en 2017. / SUPERDEPORTE

McFadden detiene el reloj

Ya con Sito Alonso en el banquillo, y después de alcanzar su primera presencia en una Copa del Rey por méritos deportivos, el UCAM inició la temporada 2022-2023 en la ACB con dos triunfos en sus dos primeras salidas. El segundo de ellos fue en la capital del Turia, con un triple de Thad McFadden a ocho segundos del final que resultó decisivo (74-75).

Antes, llegaron también otros dos del base Travis Trice para amarrar un triunfo memorable. En esa temporada, Jonah Radebaugh, actual capitán del UCAMb Murcia, jugaba en el cuadro taronja.

Thad McFadden, del UCAM Murcia, en el momento que ejecuta el triple ganador en la 2022-2023. / ACB Photo/M.A. Polo

Radebaugh y la semilla de un play off histórico

La temporada siguiente, el club universitario sembró la semilla de un play off histórico. Y es que accedió a la final de la Liga Endesa tras ganar todos sus encuentros como visitante en las eliminatorias. Los dos primeros llegaron en los cuartos de final, donde se impuso en Valencia en los dos partidos tras llegar mermado en la posición de pívot tras las bajas de Todorovic y Birgander.

El murciano Fabián Flores y el recién llegado Yannis Morin ayudaron con su aportación en unos enfrentamientos en los que Jonah Radebaugh, ahora con la camiseta del UCAM Murcia, fue vital para un imponerse a su exequipo. En el segundo disputado en Valencia el escolta firmó 20 puntos, quince de ellos casi seguidos.

Dustin Sleva y Jonah Radebaugh, del UCAM Murcia, durante el play off de la ACB en 2024. / ACB Photo/M.A. Polo

Una Copa del Rey sin precedentes

El UCAM Murcia se encuentra ahora en el escenario que todos quieren estar, al ser uno de los ocho participantes de la Copa del Rey más multitudinaria de la historia en la ACB. El Roig Arena, un pabellón al más puro estilo NBA, permite la posibilidad de que unos 10.000 aficionados se desplacen durante este fin de semana a Valencia para vivir una fiesta del baloncesto sin precedentes.

El equipo murciano, en su tercera participación de las últimas cinco ediciones del torneo, tratará de alcanzar las semifinales por tercera vez -tan solo en Málaga 2024 no lo hizo-. Aunque para ello deberá ganar al Barça, y sería la tercera ocasión en lo que va de curso.

Eso sí, contará con el apoyo masivo de la grada, puesto que se espera que sea el equipo con más aficionados presentes después del anfitrión, el Valencia Basket.