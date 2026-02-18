ElPozo, ante su primera prueba de fuego frente la Barça en la Copa del Rey

Llega el primer momento clave de la temporada de ElPozo Murcia. La posibilidad de meterse en la Final Four de la Copa del Rey para los murcianos pasa primero por ser capaces de eliminar al Barça en el Palacio de los Deportes de Murcia. El cuadro de Josan González llega de perder el liderato, tras caer derrotado frente a Manzanares. El encuentro copero se podrá seguir, a través de Teledeporte, a partir de las 19:30 horas.

El cuadro de Josan González no arrancó con buen pie la vuelta a la competición tras el parón por la Eurocopa. La derrota ante Manzanares en Murcia provocó que el cuadro local volviera a conceder una nueva derrota, 17 jornadas después. Además, el Barça, su rival en Copa del Rey, le consiguió arrebatar el liderato.

ElPozo Murcia no estuvo mal durante los primeros 20 minutos; de hecho, lograron marcharse con una ventaja de dos goles al tiempo de descanso. El problema llegó en el segundo periodo, cuando el conjunto de Josan González saltó bastante desconectado, encajando rápidamente dos tantos del Manzanares. Los errores y la falta de concentración condenaron a los locales a ver cómo se les escapaban los 3 puntos de las manos.

Se espera que el técnico cordobés haya hablado con los suyos y haya conseguido dejar esos problemas atrás, y encarar este duelo con otra mentalidad. El liderato se puede volver a conseguir durante las próximas jornadas, pero el objetivo de la Copa del Rey no; para seguir vivos en una competición más, tan solo les vale la victoria. Son en partidos como en el de hoy, donde de verdad se verá el potencial de este club, si está hecho para pelear por todo, o de nuevo volverá a ser ese equipo, de los últimos años, que no es capaz de sumar un título.

El técnico de ElPozo Murcia, Josan González, ve la derrota del pasado viernes como algo positivo, sirviendo como un toque de atención para no confiarse en ningún momento. "A menudo viene bien, de vez en cuando, tener esa sensación de que no te puedes relajar. Perdimos porque cometimos errores, pero el equipo mantuvo su identidad, y eso es clave. Nos sirve como señal, pero no como una alarma", mencionó.

Josan González está centrado en el encuentro ante el Barça, sabiendo que para el cierre de la fase regular queda mucho todavía, y por eso se centra en seguir soñando con un título. "Es una realidad, entre haber conseguido los 3 puntos el otro día, o poder meternos en una final four y pelear por la Copa del Rey, pues obviamente nos quedamos con lo segundo", dijo.

El Barça llega a este duelo con la ventaja de haberle arrebatado el liderato a ElPozo Murcia. La contundente victoria de los de Javi Rodríguez, por 7-2 ante Alzira, les dio la posibilidad de ascender a esa primera plaza. Ahora tienen un partido complicado, en el que tendrán que buscar asaltar el Palacio de los Deportes de Murcia, donde el cuadro local no se lo pondrá nada sencillo.